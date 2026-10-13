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Главная Транспорт Lufthansa увеличила количество рейсов в эту популярную страну Азии

Lufthansa увеличила количество рейсов в эту популярную страну Азии

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13 октября 2026 18:33
Lufthansa обновила расписание на лето 2027 года: компания добавила рейсы в Японию
Самолет Lufthansa. Фото: Lufthansa/Facebook

В связи со значительным ростом спроса авиакомпании Lufthansa Group расширили расписание. Следующим летом самолеты будут выполнять до 50 рейсов в неделю в четыре японских аэропорта.

Об этом пишет Euronews, передают Новини.LIVE.

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Lufthansa обновила расписание на лето 2027 года

Lufthansa расширяет сеть рейсов в Японию на 2027 год. Компания возобновит маршрут Франкфурт — Нагоя и добавит ежедневный рейс между Франкфуртом и Токио-Нарита.

Авиакомпании группы Lufthansa — Austrian Airlines, SWISS и ITA Airways — следующим летом будут выполнять до 50 рейсов в неделю в четыре японских аэропорта: Токио-Ханеда, Токио-Нарита, Осака и Нагоя.

Япония становится все более популярной среди туристов. В частности, по данным Японской национальной организации по туризму (JNTO), в 2025 году страна приняла 42,7 млн иностранных гостей, что на 15,8 % больше, чем в 2024 году.

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С января по август 2026 года Японию посетили 27,6 млн туристов, что на 2,7 % меньше, чем за тот же период 2025 года.

В марте 2027 года Lufthansa также возобновит рейсы Франкфурт — Нагоя. Они будут выполняться три раза в неделю — в понедельник, среду и субботу.

Самолет будет вылетать из Франкфурта в 14:10, а прибывать в Нагою — в 9:35 следующего утра. Обратно самолёт будет вылетать из Нагои в 11:30 и приземляться во Франкфурте в 18:30.

На маршрутах в Нагою и Нариту пассажиров будут перевозить самолеты Boeing 787-9, в которых предусмотрено 28 мест в бизнес-классе, 28 мест в премиум-эконом-классе и 231 место в эконом-классе.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, в каких случаях пассажир имеет право на денежную компенсацию за отмененный или перенесенный авиарейс. Срок подачи заявления составляет 6 лет, поэтому средства можно получить даже за давние рейсы. Размер компенсации зависит от конкретного случая, времени ожидания самолета и дальности перелета.

Также Новини.LIVE писали, что British Airways обновляет бизнес-класс в самолетах A380. Пассажиры первого класса получат новые пижамы с индивидуальным дизайном, а также тапочки и одеяла. На борту будет доступно шампанское Bollinger и разнообразные коктейли.

авиарейсы самолет путешествие Япония Европа
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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