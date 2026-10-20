Самолет airBaltic. Фото: airBaltic/Facebook

Популярная латвийская авиакомпания airBaltic запустила специальную акцию к Хэллоуину. В рамках акции Spooky Shake&Win пассажирам предлагается принять участие в игре и получить баллы Airbaltic Club и другие сюрпризы.

Об этом говорится на официальном сайте airBaltic, передает Новини.LIVE.

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Мини-игра Shake&Win от airBaltic

Чтобы принять участие в акции авиаперевозчика и получить призы, нужно скачать приложение Airbaltic и сыграть в мини-игру Shake&Win.

Участнику нужно встряхнуть свой смартфон, пока на экране не появится сообщение. Однако сыграть в такую игру можно только один раз в день.

Пассажир может выиграть баллы airBaltic Club, VIP-статус, скидку на рейс или бесплатный рейс туда и обратно для двух человек в любую точку, куда летает airBaltic.

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Все полученные призы будут храниться в разделе "Shake&Win" "Мои призы" в мобильном приложении airBaltic в течение 10 дней после окончания акции. Счастливчикам, выигравшим бесплатные билеты, необходимо будет забронировать их до 26 октября 2026 года.

Акционное предложение авиакомпании действует до 23 октября. Использовать баллы можно в течение 3 лет, а купоны можно применить для перелетов с 31 октября 2026 года по 31 марта 2027 года.

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