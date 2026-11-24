Літак Lufthansa. Фото: Lufthansa/Facebook

Німецька авіакомпанія Lufthansa відновить бізнес-клас на європейських рейсах. Проте за польоти в оновленому салоні пасажирам доведеться доплачувати окремо.

Про це пише Avianews, передає Новини.LIVE.

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Оновлений бізнес-клас Lufthansa

Зазначається, що авіакомпанія Lufthansa розширює свою пропозицію преміум-класу на коротко- та середньомагістральних маршрутах. Пасажири зможуть забронювати крісло Premium Business Seat та насолодитися додатковим комфортом в літаку.

Забронювати це крісло можна вже на маршрутах між Франкфуртом та Афінами, а також Ніццою та Каїром, заплановані після 1 березня 2027 року.

У перших двох рядах бізнес-класу на пасажирів чекає простора компоновка крісел. Замість шести крісел у ряді за звичною схемою 3-3, поруч розташовані лише два крісла.

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Перший модернізований літак Lufthansa почне регулярні рейси 16 грудня 2026 року. З лютого 2027 року ці літаки будуть постійно експлуатуватися на маршрутах між Франкфуртом та Афінами, Ніццою та Каїром.

Нові крісла і літаках Lufthansa. Фото: Lufthansa

Крім того, на шести літаках також буде впроваджено систему Wi-Fi на базі технології Starlink. Пасажири зможуть насолоджуватися не лише комфортом нових крісел, а й повноцінним доступом до мережі.

Швидкісний інтернет надасть пасажирам змогу під час польоту переглядати відеоконтент, працювати та користуватися додатками.

Зі системи бронювання авіакомпанії випливає, що доплата за оновлений бізнес-клас на рейсі Франкфурт — Афіни обійдеться 139 євро, на рейсі Франкфурт — Ніцца — у 99 євро, на рейсі Франкфурт — Каїр —у 199 євро.

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