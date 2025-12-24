Где расположены худшие и лучшие места в самолетах Ryanair — какие билеты не стоит покупать

Самолет на взлетной полосе. Фото: Unsplash

Люди, которые часто путешествуют между странами на самолетах Ryanai знают, насколько важным является комфорт во время перелета. Неудачно выбранное место в самолете может испортить даже самое короткое путешествие.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, какие места лучше выбирать, а о каких лучше забыть в самолетах авиакомпании Ryanair.

Худшие места в Ryanair

Ирландская авиакомпания предлагает своим пассажирам самолеты Boeing 737-800 и Boeing 737-8200, пишет Simple Flying. Эти воздушные судна имеют безоконные кресла. Поэтому пассажирам, особенно тем, кто в первый раз отправляется в путешествие с Ryanair, нужно знать, что:

в самолетах Boeing 737-800 иллюминаторы отсутствуют по левому борту, где есть место 11A и правому борту — с местами 11F и 12F.

в самолетах Boeing 737-8200 вместо окон глухая стена по левому борту, где расположены места 12A, 14A, 29A и правому борту — места 14F, 29F.

При чем стоимость билетов на места без окон и с окнами, как правило, одинаковая.

Кроме того, худшими местами в Ryanair считаются те, которые установлены в задней части самолета. Турбулентность там сильнее, слышно как работают двигатели и кухня. К тому же мимо этих мест в туалет постоянно проходят другие пассажиры.

Как найти лучшее место в самолете Ryanair

Для этого нужно отталкиваться от собственных предпочтений и опыта, говорилось в публикации издания Express. Если же вы впервые отправляетесь в путешествие на самолете Ryanair, тогда:

Если вы устали, то возможно, лучше купить билет на сиденье рядом с окном, чтобы отдохнуть. Если вы спешите и хотите быстро покинуть самолет после посадки — лучшим местом будет ближайшее к выходу. Если вы высокий человек или вам нужно много пространства для ног — выбирайте сиденье в среднем ряду с или возле выходного ряда.

Ранее мы писали, что пассажиров Ryanair могут оштрафовать за бутылку воды в самолете. Все потому, что людям разрешается бесплатно взять с собой в самолет один небольшой предмет ручной клади.