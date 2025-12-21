Ryanair изменил правила ручной клади — что можно брать в самолет без доплат

Самолет Ryanair. Иллюстративное фото: pexels.com

Бюджетная ирландская авиакомпания Ryanair упростила правила перевозки ручной клади для родителей. В частности, лоукостер разрешил пассажирам бесплатно перевозить два детских предмета в ручной клади.

Об этом пишет Daily Express.

Реклама

Читайте также:

Новые правила Ryaniar

Отмечается, что популярная авиакомпания позволила брать на борт самолета детскую коляску и даже дорожную кроватку. Эта новость стала приятной неожиданностью для родителей и опекунов, которые запланировали полет на курорты перед Новым Годом и Рождеством.

"Вы можете бесплатно провезти 2 единицы ручной клади для младенцев. Это могут быть коляска/багги, автокресло, усилитель сиденья или дорожная кроватка. Их необходимо зарегистрировать на стойке регистрации или у выхода на посадку", — отмечается в новых правилах Ryanair.

В компании объяснили, что пассажирам разрешается пользоваться коляской/багги до тех пор, пока они не дойдут до лестницы самолета. В зависимости от аэропорта прибытия — ее можно будет забрать у лестницы самолета или в зале прибытия багажа.

Ранее тревел-блогер рассказала, как быстро зарегистрироваться на рейс Ryanair онлайн. Компания оптимизировала большинство процессов так, чтобы пассажиры тратили меньше времени и нервов при посадке на самолет.

Также мы писали, сумку какого размера можно брать в самолет лоукостеров Wizz Air и Ryanair без дополнительной платы.