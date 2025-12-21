Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Бонус для пассажиров — Ryanair ослабил требования ручной клади

Бонус для пассажиров — Ryanair ослабил требования ручной клади

Ua ru
Дата публикации 21 декабря 2025 07:55
Ryanair изменил правила ручной клади — что можно брать в самолет без доплат
Самолет Ryanair. Иллюстративное фото: pexels.com

Бюджетная ирландская авиакомпания Ryanair упростила правила перевозки ручной клади для родителей. В частности, лоукостер разрешил пассажирам бесплатно перевозить два детских предмета в ручной клади.

Об этом пишет Daily Express.

Реклама
Читайте также:

Новые правила Ryaniar

Отмечается, что популярная авиакомпания позволила брать на борт самолета детскую коляску и даже дорожную кроватку. Эта новость стала приятной неожиданностью для родителей и опекунов, которые запланировали полет на курорты перед Новым Годом и Рождеством.

"Вы можете бесплатно провезти 2 единицы ручной клади для младенцев. Это могут быть коляска/багги, автокресло, усилитель сиденья или дорожная кроватка. Их необходимо зарегистрировать на стойке регистрации или у выхода на посадку", — отмечается в новых правилах Ryanair.

В компании объяснили, что пассажирам разрешается пользоваться коляской/багги до тех пор, пока они не дойдут до лестницы самолета. В зависимости от аэропорта прибытия — ее можно будет забрать у лестницы самолета или в зале прибытия багажа.

Ранее тревел-блогер рассказала, как быстро зарегистрироваться на рейс Ryanair онлайн. Компания оптимизировала большинство процессов так, чтобы пассажиры тратили меньше времени и нервов при посадке на самолет.

Также мы писали, сумку какого размера можно брать в самолет лоукостеров Wizz Air и Ryanair без дополнительной платы.

авиарейсы путешествие самолеты туризм Ryanair
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации