Ryanair изменил правила ручной клади — что можно брать в самолет без доплат

Бонус для пассажиров — Ryanair ослабил требования ручной клади
Бюджетная ирландская авиакомпания Ryanair упростила правила перевозки ручной клади для родителей. В частности, лоукостер разрешил пассажирам бесплатно перевозить два детских предмета в ручной клади.
Об этом пишет Daily Express.
Новые правила Ryaniar
Отмечается, что популярная авиакомпания позволила брать на борт самолета детскую коляску и даже дорожную кроватку. Эта новость стала приятной неожиданностью для родителей и опекунов, которые запланировали полет на курорты перед Новым Годом и Рождеством.
"Вы можете бесплатно провезти 2 единицы ручной клади для младенцев. Это могут быть коляска/багги, автокресло, усилитель сиденья или дорожная кроватка. Их необходимо зарегистрировать на стойке регистрации или у выхода на посадку", — отмечается в новых правилах Ryanair.
В компании объяснили, что пассажирам разрешается пользоваться коляской/багги до тех пор, пока они не дойдут до лестницы самолета. В зависимости от аэропорта прибытия — ее можно будет забрать у лестницы самолета или в зале прибытия багажа.
