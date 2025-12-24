Де розташовані найгірші і найкращі місця у літаках Ryanair — які квитки не варто купувати

Літак на злітній смузі. Фото: Unsplash

Люди, які часто подорожують між країнами на літаках Ryanair знають, наскільки важливим є комфорт під час перельоту. Невдало обране місце в літаку може зіпсувати навіть найкоротшу подорож.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, які місця краще обирати, а про які ліпше забути у літаках авіакомпанії Ryanair.

Найгірші місця в Ryanair

Ірландська авіакомпанія пропонує своїм пасажирам літаки Boeing 737-800 та Boeing 737-8200, пише Simple Flying. Ці повітряні судна мають безвіконні крісла. Тож пасажирам, особливо тим, хто в перше вирушає в подорож із RyanAir, потрібно знати, що:

у літаках Boeing 737-800 ілюмінатори відсутні по лівому борту, де є місце 11A і правому борту — з місцями 11F та 12F.

у літаках Boeing 737-8200 замість вікон глуха стіна по лівому борту, де розташовані місця 12A, 14A, 29A і правому борту — місця 14F, 29F.



При чому вартість квитків на місця без вікон та з вікнами, як правило однакова.

Крім того, найгіршими місцями в Ryanair вважаються ті, які встановлені у задній частині літака. Турбулентність там сильніше, чути як працюють двигуни й кухня. До того ж повз ці місця в туалет постійно проходять інші пасажири.

Як знайти найкраще місце у літаку Ryanair

Для цього потрібно відштовхуватися від власних уподобань та досвіду, йшлося у публікації видання Express. Якщо ж ви вперше вирушаєте у подорож на літаку Ryanair, тоді:

Якщо ви втомлені, то можливо, краще купити квиток на сидіння поруч із вікном, щоб відпочити. Якщо ви поспішаєте й хочете швидко покинути літак після посадки — найкращим місцем буде найближче до виходу. Якщо ви висока людина або вам потрібного багато простору для ніг — обирайте сидіння у середньому ряді або біля вихідного ряду.

Раніше ми писали, що пасажирів Ryanair можуть оштрафувати за пляшку води в літаку. Усе тому, що людям дозволяється безкоштовно взяти з собою в літак один невеликий предмет ручної поклажі.