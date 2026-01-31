Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Лучше не рисковать — из-за этой вещи вас не пустят в самолет

Лучше не рисковать — из-за этой вещи вас не пустят в самолет

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 07:32
Правила перевозки бритв в самолете — как без проблем пройти контроль в аэропорту
Пассажирка в самолете. Фото: Pexels

Одна из самых сложных задач во время сборов в отпуск — упаковка чемоданов. Популярная авиакомпания British Airways призвала путешественников пересмотреть список предметов, которые они планируют брать в ручную кладь.

Об этом пишет Daily Express.

Реклама
Читайте также:

Какую вещь категорически запрещено брать в ручную кладь

Один из пользователей популярной соцсети Reddit признался о серьезной ошибке, из-за которой едва не пропустил свой рейс на самолет.

"Я недавно начал пользоваться бритвой DE и едва не пропустил свой рейс, потому что положил ее в косметичку и хотел взять в самолет", — написал мужчина.

Пост путешественника вызвал оживленную дискуссию.

"Я не беру ее обычно, потому что для меня очевидно, что лететь самолетом с лезвием для бритья нельзя".

"Если я путешествую только с ручной кладью, я беру обычную бритву с картриджами (ведь путешествие не такое уж и долгое)".

"Это не проблема, если перевозить бритву в зарегистрированном багаже. Просто нельзя брать ее в ручную кладь". 

Компания British Airways предупредила пассажиров, что любые предметы с острыми концами или лезвиями, которые могут вызвать серьезные травмы, должны быть безопасно упакованы в зарегистрированном багаже в багажном отсеке. Острые предметы строго запрещается перевозить в салоне самолета.

Мало кто знает, что большинство бритв можно перевозить в ручной клади, но это должны быть одноразовые, картриджные или электрические бритвы. Острые или открытые лезвия строго запрещены в ручной клади.

Если вы хотите избежать проблем на контроле безопасности в аэропорту — снимите лезвие и положите его в зарегистрированный багаж. Также разрешается брать с собой одноразовую бритву.

Ранее мы рассказывали, что сразу три российских пассажирских самолета с людьми в салоне сломались в воздухе во время полета.

Также узнайте, куда исчезла крупнейшая авиакомпания Украины МАУ.

авиарейсы правила путешествие туризм авиация
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации