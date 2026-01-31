Правила перевозки бритв в самолете — как без проблем пройти контроль в аэропорту

Пассажирка в самолете. Фото: Pexels

Одна из самых сложных задач во время сборов в отпуск — упаковка чемоданов. Популярная авиакомпания British Airways призвала путешественников пересмотреть список предметов, которые они планируют брать в ручную кладь.

Один из пользователей популярной соцсети Reddit признался о серьезной ошибке, из-за которой едва не пропустил свой рейс на самолет.

"Я недавно начал пользоваться бритвой DE и едва не пропустил свой рейс, потому что положил ее в косметичку и хотел взять в самолет", — написал мужчина.

Пост путешественника вызвал оживленную дискуссию.

"Я не беру ее обычно, потому что для меня очевидно, что лететь самолетом с лезвием для бритья нельзя".

"Если я путешествую только с ручной кладью, я беру обычную бритву с картриджами (ведь путешествие не такое уж и долгое)".

"Это не проблема, если перевозить бритву в зарегистрированном багаже. Просто нельзя брать ее в ручную кладь".

Компания British Airways предупредила пассажиров, что любые предметы с острыми концами или лезвиями, которые могут вызвать серьезные травмы, должны быть безопасно упакованы в зарегистрированном багаже в багажном отсеке. Острые предметы строго запрещается перевозить в салоне самолета.

Мало кто знает, что большинство бритв можно перевозить в ручной клади, но это должны быть одноразовые, картриджные или электрические бритвы. Острые или открытые лезвия строго запрещены в ручной клади.

Если вы хотите избежать проблем на контроле безопасности в аэропорту — снимите лезвие и положите его в зарегистрированный багаж. Также разрешается брать с собой одноразовую бритву.

