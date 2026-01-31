Правила перевезення бритв в літаку — як без проблем пройти контроль в аеропорту

Краще не ризикувати — через цю річ вас не пустять в літак
Одне з найскладніших завдань під час зборів у відпустку — пакування валіз. Популярна авіакомпанія British Airways закликала мандрівників переглянути список предметів, які вони планують брати у ручну поклажу.
Про це пише Daily Express.
Яку річ категорично заборонено брати в ручну поклажу
Один з користувачів популярної соцмережі Reddit зізнався про серйозну помилку, через яку ледь не пропустив свій рейс на літак.
"Я нещодавно почав користуватися бритвою DE і ледь не пропустив свій рейс, бо поклав її в косметичку та хотів узяти в літак", — написав чоловік.
Пост мандрівника викликав жваву дискусію.
"Я не беру її зазвичай, бо для мене очевидно, що летіти літаком з лезом для гоління не можна".
"Якщо я подорожую тільки з ручною поклажею, я беру звичайну бритву з картриджами (адже подорож не така вже й довга)".
"Це не проблема, якщо перевозити бритву в зареєстрованому багажі. Просто не можна брати її в ручну поклажу".
Компанія British Airways попередила пасажирів, що будь-які предмети з гострими кінцями або лезами, які можуть спричинити серйозні травми, повинні бути безпечно упаковані у зареєстрованому багажі в багажному відсіку. Гострі предмети суворо забороняється перевозити в салоні літака.
Мало хто знає, що більшість бритв можна перевозити в ручній поклажі, але це повинні бути одноразові, картриджні або електричні бритви. Гострі або відкриті леза суворо заборонені в ручній поклажі.
Якщо ви хочете уникнути проблем на контролі безпеки в аеропорту — зніміть лезо і покладіть його в зареєстрований багаж. Також дозволяється брати із собою одноразову бритву.
