Головна Транспорт Краще не ризикувати — через цю річ вас не пустять в літак

Краще не ризикувати — через цю річ вас не пустять в літак

Ua ru
Дата публікації: 31 січня 2026 07:32
Правила перевезення бритв в літаку — як без проблем пройти контроль в аеропорту
Пасажирка в літаку. Фото: Pexels

Одне з найскладніших завдань під час зборів у відпустку — пакування валіз. Популярна авіакомпанія British Airways закликала мандрівників переглянути список предметів, які вони планують брати у ручну поклажу.

Про це пише Daily Express.

Читайте також:

Яку річ категорично заборонено брати в ручну поклажу

Один з користувачів популярної соцмережі Reddit зізнався про серйозну помилку, через яку ледь не пропустив свій рейс на літак.

"Я нещодавно почав користуватися бритвою DE і ледь не пропустив свій рейс, бо поклав її в косметичку та хотів узяти в літак", — написав чоловік.

Пост мандрівника викликав жваву дискусію.

"Я не беру її зазвичай, бо для мене очевидно, що летіти літаком з лезом для гоління не можна".

"Якщо я подорожую тільки з ручною поклажею, я беру звичайну бритву з картриджами (адже подорож не така вже й довга)".

"Це не проблема, якщо перевозити бритву в зареєстрованому багажі. Просто не можна брати її в ручну поклажу". 

Компанія British Airways попередила пасажирів, що  будь-які предмети з гострими кінцями або лезами, які можуть спричинити серйозні травми, повинні бути безпечно упаковані у зареєстрованому багажі в багажному відсіку. Гострі предмети суворо забороняється перевозити в салоні літака.

Мало хто знає, що більшість бритв можна перевозити в ручній поклажі, але це повинні бути одноразові, картриджні або електричні бритви. Гострі або відкриті леза суворо заборонені в ручній поклажі.

Якщо ви хочете уникнути проблем на контролі безпеки в аеропорту — зніміть лезо і покладіть його в зареєстрований багаж. Також дозволяється брати із собою одноразову бритву.

Раніше ми розповідали, що відразу три російські пасажирські літаки з людьми в салоні зламалися у повітрі під час польоту

Також дізнайтеся, куди зникла найбільша авіакомпанія України МАУ

авіарейси правила подорож туризм авіація
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
