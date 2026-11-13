Полет с Ryanair: правила путешествий с детьми

Самолет Ryanair. Фото: Ryanair

Сбор вещей в отпуск с малышами — дело очень ответственное и сопряженное со множеством хлопот. Политика Ryanair в отношении путешествий с детьми отличается. Перед полетом не лишним будет ознакомиться с правилами перелетов популярных лоукостеров, чтобы пройти контроль в аэропорту без лишних проблем.

Об этом говорится на официальном сайте Ryanair, передает Новини.LIVE.

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Правила путешествий с детьми на рейсах Ryanair

Свежеиспеченным родителям стоит помнить, что компания не допускает на борт самолета младенцев в возрасте до семи дней. Малышей в возрасте от 8 дней до 23 месяцев должны сопровождать совершеннолетние родители — один ребенок на одного взрослого.

Согласно правилам авиакомпании, младенцы должны путешествовать на коленях у взрослого — они не имеют права на отдельное место.

Для удобства родителей в хвостовой части каждого самолета оборудованы пеленальные столики. При необходимости можно попросить бортпроводников помочь подогреть детские бутылочки.

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Родители младенцев могут без доплаты зарегистрировать две сумки на одного ребенка (одна коляска + автокресло, бустер или детская кроватка). Лоукостер также не запрещает брать детское питание, молоко и чистую воду — без ограничений по количеству.

Без ребенка пассажиры могут перевозить грудное молоко в ручной клади — объем бутылочек не должен превышать 2 л. Каждый контейнер будет проверяться при досмотре в аэропорту.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что с 24 октября 2026 года Ryanair закрыл свою базу в немецком Берлине. Это связано со снижением пассажиропотока и ростом авиасборов. Кроме того, авиаперевозчик сократит зимнее расписание рейсов в столицу Германии на 50%.

Также Новини.LIVE писали, что осенью Ryanair расширил авиабазу в Братиславе ещё одним, четвёртым самолётом B737. Пассажиры могут выгодно летать в Пафос, Тирану, Турин и Варшаву. Билеты уже доступны на сайте и в приложении перевозчика. Цены на рейсы начинаются от 29,99 евро.