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Главная Транспорт Ryanair объявила о новых рейсах из аэропорта в Польше: куда можно полететь

Ryanair объявила о новых рейсах из аэропорта в Польше: куда можно полететь

Ua ru
25 октября 2026 10:37
Ryanair добавил новые рейсы из Польши в Португалию: маршруты и расписание
Пассажиры садятся на рейс Ryanair. Фото: Новини.LIVE

Бюджетная авиакомпания Ryanair расширила расписание на следующий год. Лоукостер добавил новые рейсы из Польши в Португалию. Первые рейсы начнутся уже 30 марта 2027 года.

Об этом говорится на официальном сайте Ryanair, передает Новини.LIVE.

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Ryanair добавила новые рейсы

Уже с весны следующего года пассажиры смогут добраться из Познани и Вроцлава в португальский Фару.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю — каждый вторник и каждую субботу. Перелет продлится примерно 4 часа. Стоимость билетов в одну сторону начинается от 88 евро из Вроцлава и из Гданьска — от 66 евро.

Фару — это город с населением около 60 000 человек на юге Португалии, в регионе Алгарве, на побережье Атлантического океана.

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Город известен своими живописными пейзажами песчаных пляжей, уединенных бухт и скал. Путешественники могут заняться в Фару водными видами спорта, а также попробовать блюда местной кухни с большим количеством рыбы и морепродуктов.

Туристы будут в восторге от уютных мощеных улочек и традиционной португальской архитектуры.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Ryanair расширил расписание рейсов из одного из самых загруженных городов Великобритании. Лоукостер добавил сразу 6 новых маршрутов из аэропорта Ливерпуля. Уже этой зимой компания будет выполнять дополнительные рейсы в популярные города Европы.

Также Новини.LIVE писали, что с 24 октября 2026 года Ryanair закрыл свою базу в немецком Берлине. Это связано с сокращением пассажиропотока и ростом авиасборов. Кроме того, авиаперевозчик сократит зимнее расписание рейсов в столицу Германии на 50%.

Польша авиарейсы самолет путешествие Ryanair
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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