Новая распродажа от LOT: доступные рейсы и цены на билеты

Пассажиры садятся в самолет.

Популярная польская авиакомпания LOT порадовала пассажиров новыми весенними скидками. Путешественники могут выгодно улететь в США, Канаду, Индию или Казахстан. Однако стоит поспешить, ведь акция продлится всего до конца этой недели, 17 мая.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Dovkola Media.

Новая распродажа от LOT

Период путешествий зависит от направления. В частности, на внутренние полеты по Польше можно со скидкой приобрести на рейсы с 1 июня по 10 декабря 2026 года.

Для рейсов в Европу, страны Ближнего Востока и Африки акция действует на рейсы с вылетом со 2 июля по 10 декабря 2026 года.

На маршруты в Канаду и США скидки действуют на полеты с 24 августа по 10 декабря 2026 года.

Доступные акционные направления:

Варшава — Острава (Чехия) от 58 евро в обе стороны;

Варшава — Нью-Йорк (США) от 508 евро в обе стороны;

Краков — Каир (Египет) от 171 евро в обе стороны;

Краков — Дели (Индия) от 450 евро в обе стороны;

Жешув — Болонья (Италия) от 101 евро в обе стороны;

Жешув — Болонья (Венеция) от 115 евро в обе стороны;

Скидки действуют только на базовые тарифы. Пассажир может без доплат взять с собой сумку или чемодан весом до 8 кг и размерами не более 55 x 40 x 23 см. За багаж придется доплатить.

