Новий розпродаж від LOT: доступні рейси та ціни на квитки

Пасажири сідюать у літак. Фото: Новини.LIVE/Еліна Ляхова, LOT. Колаж: Новини.LIVE

Популярна польська авіакомпанія LOT порадувала пасажирів новими весняними знижками. Мандрівники можуть вигідно полетіти до США, Канади, Індії чи Казахстану. Проте варто поспішити, адже акція триватиме всього до кінця цього тижня, 17 травня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Dovkola Media.

Новий розпродаж від LOT

Період мандрівок залежить від напрямку. Зокрема, на внутрішні польоти по Польщі можна зі знижкою придбати на рейси з 1 червня по 10 грудня 2026 року.

Для рейсів до Європи, країн Близького Сходу та Африки акція діє на рейси з вильотом з 2 липня по 10 грудня 2026 року.

На маршрути до Канади та США знижки діють на польоти з 24 серпня по 10 грудня 2026 року.

Читайте також:

Доступні акційні напрямки:

Варшава — Острава (Чехія) від 58 євро в обидва боки;

Варшава — Нью-Йорк (США) від 508 євро в обидва боки;

Краків — Каїр (Єгипет) від 171 євро в обидва боки;

Краків — Делі (Індія) від 450 євро в обидва боки;

Жешув — Болонья (Італія) від 101 євро в обидва боки;

Жешув — Болонья (Венеція) від 115 євро в обидва боки;

Знижки діють лише на базові тарифи. Пасажир може без доплат взяти з собою сумку чи валізу вагою до 8 кг та розмірами не більше 55 x 40 x 23 см. За багаж доведеться доплатити.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що британська компанія British Airways планує запустити найбільший у світі салон бізнес-класу на своєму літаку Airbus A380. Зокрема, літак буде обладнаний 110 розкладними кріслами з розділовим екраном для забезпечення приватності. Салон матиме звукоізоляцію, щоб забезпечити спокійну подорож, а біля кожного крісла буде окрема шафка для зберігання речей.

Також Новини.LIVE писали, що після багаторічної перерви United Airlines відновила сезонні польоти між Шотландією та США. Це єдиний рейс з Глазго до США. Пасажирів доставляє енергоефективний Boeing 737 MAX 8.