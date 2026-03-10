British Airways радикально обновит салон бизнес-класса (фото)

British Airways запускает самый большой в мире салон бизнес-класса. Фото: britishairways.com, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Крупная авиакомпания планирует запустить самый большой в мире салон бизнес-класса на своем самолете Airbus A380. Британская компания British Airways намерена начать глобальную реконструкцию самолета уже в этом году. У салона будет современный дизайн.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Daily Mail.

Реклама

Читайте также:

British Airways переоборудует самолеты

Отмечается, что Airbus A380 будет оборудован 110 раскладными креслами с разделительным экраном для обеспечения приватности.

Обивка салона будет иметь звукоизоляцию, чтобы обеспечить спокойное путешествие. Возле каждого кресла будет отдельный шкафчик для хранения вещей.

Новые кресла British Airways будут иметь ширину 53,3 см и будут оснащены кроватью длиной 200 см.

Для пассажиров также установят 47-сантиметровый сенсорный экран для развлечений.

Авиакомпания выделит весь верхний этаж самолета под новые кресла бизнес-класса Club World и таким образом уменьшится общая пассажировместимость самолета, ведь в премиум-местах предусмотрено больше пространства и комфорта. Так, Airbus A380 будет вмещать 421 пассажира вместо предыдущих 469.

Проект нового бизнес-класса Airbus A380. Фото: British Airways

Переоборудованный самолет будет вмещать 215 мест эконом-класса, 84 места премиум-эконом-класса и 12 новых люксов первого класса.

Ранее мы рассказывали, что пассажирский Airbus A350 авиакомпании British Airways во время полета потерял колесо основной стойки шасси. Инцидент произошел после вылета из международного аэропорта имени Гарри Рида в Лас-Вегасе. Во время уборки шасси одно из колес оторвалось, что попало на видео.

Также писали, на какие самолеты массово пересаживаются богачи. В течение многих лет владельцев частных самолетов интересовала только скорость и дальность полета, а не вредные выбросы в атмосферу, однако тенденции изменились. Сейчас миллиардеры активно инвестируют в гибридные электросамолеты, современные аккумуляторы, двигатели на водородном топливе и экологические платформы частной авиации.