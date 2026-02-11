LOT украсит салон самолетов дизайном с "польским колоритом" (фото)

Самолет LOT. Фото: facebook.com/LOT

Польская авиакомпания LOT Polish Airlines обновляет дизайн салонов самолетов. Он должен не только стать современным и комфортным, но и отражать польский колорит.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на компанию-разработчика Tangerine.

Реклама

Читайте также:

Новый дизайн самолетов LOT Polish Airlines

Отмечается, что концепция нового дизайна базируется на природных особенностях польских ландшафтов, в частности Татр и теплого, рассеянного света рассвета.

"Палитра глубокого синего цвета в сочетании с медными и янтарными оттенками создает спокойную, современную среду, которая с точностью отражает национальную идентичность LOT", — говорится в сообщении.

Новый интерьер является частью долгосрочной стратегии LOT, направленной на улучшение качества обслуживания пассажиров. Дизайн будет изменен не только в салонах самолетов, но и в лаунж зонах аэропорта.

Новые сиденья в самолетах оснастят мощными зарядными устройствами USB-C мощностью 60 Вт, соответствующими европейскому стандарту. Также будут установлены специальные держатели для телефонов, чтобы пассажиры могли удобно смотреть фильмы и сериалы.

Дизайн уже был обновлен в шести самолетах Boeing 737 MAX. В следующем году компания модернизирует флагманские Dreamliner, а еще позже — Airbus A220.

Что еще стоит знать украинцам

Чтобы максимально сократить время в пути, важно правильно выбирать ближайшие пункты пропуска через границу. Новини.LIVE рассказали о ближайших ко Львову таможенных пропусках.

Быстрее всего добраться в Польшу из Львова можно через:

п/п Краковец-Корчова (примерно 75 км от Львова);

п/п Шегини-Медика (примерно 85 км);

п/п Рава-Русская-Гребенне (примерно 80 км);

п/п Грушев-Будомеж (примерно 75 км от Львова).

Напомним, LOT показала салон нового самолета Boeing 737 MAX 8, который доставляет пассажиров в Мадрид. Дизайн отличается мягким освещением, современным дизайном и теплыми оттенками заката.

Также мы писали, как стать бортпроводником или бортпроводницей — полная инструкция от украинской стюардессы. Она подробно рассказала, с чего начать свой путь и через какие этапы вам придется пройти.