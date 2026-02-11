LOT украсит салон самолетов дизайном с "польским колоритом" (фото)

LOT улучшает салон самолетов — что изменится для пассажиров
Польская авиакомпания LOT Polish Airlines обновляет дизайн салонов самолетов. Он должен не только стать современным и комфортным, но и отражать польский колорит.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на компанию-разработчика Tangerine.
Новый дизайн самолетов LOT Polish Airlines
Отмечается, что концепция нового дизайна базируется на природных особенностях польских ландшафтов, в частности Татр и теплого, рассеянного света рассвета.
"Палитра глубокого синего цвета в сочетании с медными и янтарными оттенками создает спокойную, современную среду, которая с точностью отражает национальную идентичность LOT", — говорится в сообщении.
Новый интерьер является частью долгосрочной стратегии LOT, направленной на улучшение качества обслуживания пассажиров. Дизайн будет изменен не только в салонах самолетов, но и в лаунж зонах аэропорта.
Новые сиденья в самолетах оснастят мощными зарядными устройствами USB-C мощностью 60 Вт, соответствующими европейскому стандарту. Также будут установлены специальные держатели для телефонов, чтобы пассажиры могли удобно смотреть фильмы и сериалы.
Дизайн уже был обновлен в шести самолетах Boeing 737 MAX. В следующем году компания модернизирует флагманские Dreamliner, а еще позже — Airbus A220.
Что еще стоит знать украинцам
Чтобы максимально сократить время в пути, важно правильно выбирать ближайшие пункты пропуска через границу. Новини.LIVE рассказали о ближайших ко Львову таможенных пропусках.
Быстрее всего добраться в Польшу из Львова можно через:
- п/п Краковец-Корчова (примерно 75 км от Львова);
- п/п Шегини-Медика (примерно 85 км);
- п/п Рава-Русская-Гребенне (примерно 80 км);
- п/п Грушев-Будомеж (примерно 75 км от Львова).
