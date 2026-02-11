LOT прикрасить салон літаків дизайном з "польським колоритом" (фото)

LOT покращує салон літаків — що зміниться для пасажирів
Польська авіакомпанія LOT Polish Airlines оновлює дизайн салонів літаків. Він має не лише стати сучасним та комфортним, а й відображати польський колорит.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на компанію-розробника Tangerine.
Новий дизайн літаків LOT Polish Airlines
Зазначається, що концепція нового дизайну базується на природних особливостях польських ландшафтів, зокрема Татрів та теплого, розсіяного світла світанку.
"Палітра глибокого синього кольору в поєднанні з мідними та бурштиновими відтінками створює спокійне, сучасне середовище, яке з точністю відображає національну ідентичність LOT", — йдеться в повідомленні.
Новий інтер'єр є частиною довгострокової стратегії LOT, спрямованої на поліпшення якості обслуговування пасажирів. Дизайн буде змінено не лише у салонах літаків, а й у лаунж зонах аеропорту.
Нові сидіння в літаках оснастять потужними зарядними пристроями USB-C потужністю 60 Вт, що відповідають європейському стандарту. Також будуть встановлені спеціальні тримачі для телефонів, щоб пасажири могли зручно дивитися фільми та серіали.
Дизайн вже було оновлено у шести літаха Boeing 737 MAX. Наступного року компанія модернізує флагманські Dreamliner, а ще згодом — Airbus A220.
Що ще варто варто знати українцям
Щоб максимально скоротити час у дорозі, важливо правильно обирати найближчі пункти пропуску через кордон. Новини.LIVE розповіли про найближчі до Львова митні пропуски.
Найшвидше дістатися до Польщі зі Львову можна через:
- п/п Краківець-Корчова (приблизно 75 км від Львова);
- п/п Шегині-Медика (приблизно 85 км);
- п/п Рава-Руська-Гребенне (приблизно 80 км);
- п/п Грушів-Будомєж (приблизно 75 км від Львова).
Нагадаємо, LOT показала салон нового літака Boeing 737 MAX 8, який доставляє пасажирів до Мадрида. Дизайн вирізняється м'яким освітленням, сучасним дизайном і теплими відтінками заходу сонця.
Також ми писали, як стати бортпровідником чи бортпровідницею — повна інструкція від української стюардеси. Вона детально розповіла, з чого почати свій шлях і через які етапи вам доведеться пройти.
Читайте Новини.LIVE!