LOT прикрасить салон літаків дизайном з "польським колоритом" (фото)

Польська авіакомпанія LOT Polish Airlines оновлює дизайн салонів літаків. Він має не лише стати сучасним та комфортним, а й відображати польський колорит.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на компанію-розробника Tangerine.

Новий дизайн літаків LOT Polish Airlines

Зазначається, що концепція нового дизайну базується на природних особливостях польських ландшафтів, зокрема Татрів та теплого, розсіяного світла світанку.

"Палітра глибокого синього кольору в поєднанні з мідними та бурштиновими відтінками створює спокійне, сучасне середовище, яке з точністю відображає національну ідентичність LOT", — йдеться в повідомленні.

Новий інтер'єр є частиною довгострокової стратегії LOT, спрямованої на поліпшення якості обслуговування пасажирів. Дизайн буде змінено не лише у салонах літаків, а й у лаунж зонах аеропорту.

Нові сидіння в літаках оснастять потужними зарядними пристроями USB-C потужністю 60 Вт, що відповідають європейському стандарту. Також будуть встановлені спеціальні тримачі для телефонів, щоб пасажири могли зручно дивитися фільми та серіали.

Дизайн вже було оновлено у шести літаха Boeing 737 MAX. Наступного року компанія модернізує флагманські Dreamliner, а ще згодом — Airbus A220.

