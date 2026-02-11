Відео
Головна Транспорт LOT покращує салон літаків — що зміниться для пасажирів

LOT покращує салон літаків — що зміниться для пасажирів

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 18:37
LOT прикрасить салон літаків дизайном з "польським колоритом" (фото)
Літак LOT. Фото: facebook.com/LOT

Польська авіакомпанія LOT Polish Airlines оновлює дизайн салонів літаків. Він має не лише стати сучасним та комфортним, а й відображати польський колорит.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на компанію-розробника Tangerine.

Читайте також:

Новий дизайн літаків LOT Polish Airlines

Зазначається, що концепція нового дизайну базується на природних особливостях польських ландшафтів, зокрема Татрів та теплого, розсіяного світла світанку.

"Палітра глибокого синього кольору в поєднанні з мідними та бурштиновими відтінками створює спокійне, сучасне середовище, яке з точністю відображає національну ідентичність LOT", — йдеться в повідомленні.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новий інтер'єр є частиною довгострокової стратегії LOT, спрямованої на поліпшення якості обслуговування пасажирів. Дизайн буде змінено не лише у салонах літаків, а й у лаунж зонах аеропорту.

Нові сидіння в літаках оснастять потужними зарядними пристроями USB-C потужністю 60 Вт, що відповідають європейському стандарту. Також будуть встановлені спеціальні тримачі для телефонів, щоб пасажири могли зручно дивитися фільми та серіали.

Дизайн вже було оновлено у шести літаха Boeing 737 MAX. Наступного року компанія модернізує флагманські Dreamliner, а ще згодом — Airbus A220.

Що ще варто варто знати українцям

Щоб максимально скоротити час у дорозі, важливо правильно обирати найближчі пункти пропуску через кордон. Новини.LIVE розповіли про найближчі до Львова митні пропуски

Найшвидше дістатися до Польщі зі Львову можна через:

  • п/п Краківець-Корчова (приблизно 75 км від Львова);
  • п/п Шегині-Медика (приблизно 85 км);
  • п/п Рава-Руська-Гребенне (приблизно 80 км);
  • п/п Грушів-Будомєж (приблизно 75 км від Львова).

Нагадаємо, LOT показала салон нового літака Boeing 737 MAX 8, який доставляє пасажирів до Мадрида. Дизайн вирізняється м'яким освітленням, сучасним дизайном і теплими відтінками заходу сонця.

Також ми писали, як стати бортпровідником чи бортпровідницею — повна інструкція від української стюардеси. Вона детально розповіла, з чого почати свій шлях і через які етапи вам доведеться пройти.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
