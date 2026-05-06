Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт LOT проводит быструю распродажу: скидки на рейсы из Польши

LOT проводит быструю распродажу: скидки на рейсы из Польши

Ua ru
Дата публикации 6 мая 2026 16:38
Быстрая распродажа LOT: доступные направления и цены
Пассажиры летят в самолете LOT. Фото: LOT, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Популярная польская авиакомпания LOT предоставила своим пассажирам возможность сэкономить на полетах. Пассажиры могут выгодно приобрести билеты не только в города Европы, но и в США и Южную Корею. Однако стоит поспешить, ведь скидки действуют только сегодня, 6 мая.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Dovkola Media.

Быстрая распродажа LOT

Акция действует на полеты из Польши в Барселону, Стамбул и Сан-Франциско с 10 мая 2026 года по 30 июня 2026 года. Распродажа в столицу Южной Кореи Сеул действует на рейсы в период с 1 ноября 2026 года по 15 марта 2027 года.

Доступные акционные направления:

  • Краков — Барселона (Испания) от 93 евро;
  • Краков — Мадрид (Испания) от 139 евро;
  • Краков — Стамбул (Турция) от 162 евро;
  • Варшава / Краков / Познань — Сеул (Южная Корея) от 532 евро;
  • Варшава / Краков / Познань — Сан-Франциско (США) от 671 евро.

Скидки действуют только на LOT Economy Class, где пассажирам разрешается без доплат взять с собой в самолет сумку или чемодан весом до 8 кг и размерами не более 55 x 40 x 23 см (высота x ширина x глубина).

Читайте также:

Кроме того, путешественники могут взять с собой личную вещь весом до 2 кг, в частности, дамскую сумочку, сумку для ноутбука, косметичку или зонтик.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о закрытии популярного испанского аэропорта Сантьяго-Росалия-де-Кастро. Его двери будут закрыты с 23 апреля по 27 мая 2026 года из-за ремонта взлетно-посадочной полосы. Туристы, которые направляются в Сантьяго-де-Компостела, чтобы пройти знаменитый и живописный Путь Святого Иакова, будут вынуждены подкорректировать свои планы.

Также Новини.LIVE писали, что Japan Airlines привлекает к работам в аэропорту роботов-гуманоидов. Они быстрые и способны передвигаться и приспосабливаться к ограниченному пространству. Такие инновации были введены на фоне роста туризма и сокращения численности населения трудоспособного возраста в Японии.

авиарейсы путешествие самолеты
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации