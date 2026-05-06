Быстрая распродажа LOT: доступные направления и цены

Пассажиры летят в самолете LOT.

Популярная польская авиакомпания LOT предоставила своим пассажирам возможность сэкономить на полетах. Пассажиры могут выгодно приобрести билеты не только в города Европы, но и в США и Южную Корею. Однако стоит поспешить, ведь скидки действуют только сегодня, 6 мая.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Dovkola Media.

Быстрая распродажа LOT

Акция действует на полеты из Польши в Барселону, Стамбул и Сан-Франциско с 10 мая 2026 года по 30 июня 2026 года. Распродажа в столицу Южной Кореи Сеул действует на рейсы в период с 1 ноября 2026 года по 15 марта 2027 года.

Доступные акционные направления:

Краков — Барселона (Испания) от 93 евро;

Краков — Мадрид (Испания) от 139 евро;

Краков — Стамбул (Турция) от 162 евро;

Варшава / Краков / Познань — Сеул (Южная Корея) от 532 евро;

Варшава / Краков / Познань — Сан-Франциско (США) от 671 евро.

Скидки действуют только на LOT Economy Class, где пассажирам разрешается без доплат взять с собой в самолет сумку или чемодан весом до 8 кг и размерами не более 55 x 40 x 23 см (высота x ширина x глубина).

Кроме того, путешественники могут взять с собой личную вещь весом до 2 кг, в частности, дамскую сумочку, сумку для ноутбука, косметичку или зонтик.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о закрытии популярного испанского аэропорта Сантьяго-Росалия-де-Кастро. Его двери будут закрыты с 23 апреля по 27 мая 2026 года из-за ремонта взлетно-посадочной полосы. Туристы, которые направляются в Сантьяго-де-Компостела, чтобы пройти знаменитый и живописный Путь Святого Иакова, будут вынуждены подкорректировать свои планы.

Также Новини.LIVE писали, что Japan Airlines привлекает к работам в аэропорту роботов-гуманоидов. Они быстрые и способны передвигаться и приспосабливаться к ограниченному пространству. Такие инновации были введены на фоне роста туризма и сокращения численности населения трудоспособного возраста в Японии.