Головна Транспорт LOT проводить швидкий розпродаж: знижки на рейси з Польщі

LOT проводить швидкий розпродаж: знижки на рейси з Польщі

Дата публікації: 6 травня 2026 16:38
Швидкий розпродаж LOT: доступні напрямки та ціни
Пасажири летять в літаку LOT. Фото: LOT, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Популярна польська авіакомпанія LOT надала своїм пасажирам можливість заощадити на польотах. Пасажири можуть вигідно придбати квитки не лише до міст Європи, а й до США та Південної Кореї. Проте варто поспішити, адже знижки діють лише сьогодні, 6 травня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Dovkola Media.

Швидкий розпродаж LOT

Акція діє на польоти з Польщі до Барселони, Стамбула та Сан-Франциско з 10 травня 2026 року по 30 червня 2026 року. Розпродаж до столиці Південної Кореї Сеулу діє на рейси у період з 1 листопада 2026 року по 15 березня 2027 року.

Доступні акційні напрямки:

  • Краків — Барселона (Іспанія) від 93 євро;
  • Краків — Мадрид (Іспанія) від 139 євро;
  • Краків — Стамбул (Туреччина) від 162 євро;
  • Варшава / Краків / Познань — Сеул (Південна Корея) від 532 євро;
  • Варшава / Краків / Познань — Сан-Франциско (США) від 671 євро.

Знижки діють лише на LOT Economy Class, де пасажирам дозволяється без доплат взяти з собою в літак сумку чи валізу вагою до 8 кг та розмірами не більше 55 x 40 x 23 см (висота x ширина x глибина). 

Крім того, мандрівники можуть взяти із собою особисту річ вагою до 2 кг, зокрема, дамську сумочку, сумку для ноутбука, косметичку чи парасольку.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
