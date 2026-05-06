Швидкий розпродаж LOT: доступні напрямки та ціни

Пасажири летять в літаку LOT. Фото: LOT, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Популярна польська авіакомпанія LOT надала своїм пасажирам можливість заощадити на польотах. Пасажири можуть вигідно придбати квитки не лише до міст Європи, а й до США та Південної Кореї. Проте варто поспішити, адже знижки діють лише сьогодні, 6 травня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Dovkola Media.

Швидкий розпродаж LOT

Акція діє на польоти з Польщі до Барселони, Стамбула та Сан-Франциско з 10 травня 2026 року по 30 червня 2026 року. Розпродаж до столиці Південної Кореї Сеулу діє на рейси у період з 1 листопада 2026 року по 15 березня 2027 року.

Доступні акційні напрямки:

Краків — Барселона (Іспанія) від 93 євро;

Краків — Мадрид (Іспанія) від 139 євро;

Краків — Стамбул (Туреччина) від 162 євро;

Варшава / Краків / Познань — Сеул (Південна Корея) від 532 євро;

Варшава / Краків / Познань — Сан-Франциско (США) від 671 євро.

Знижки діють лише на LOT Economy Class, де пасажирам дозволяється без доплат взяти з собою в літак сумку чи валізу вагою до 8 кг та розмірами не більше 55 x 40 x 23 см (висота x ширина x глибина).

Читайте також:

Крім того, мандрівники можуть взяти із собою особисту річ вагою до 2 кг, зокрема, дамську сумочку, сумку для ноутбука, косметичку чи парасольку.

Раніше Новини.LIVE розповідали про закриття популярного іспанського аеропорту Сантьяго-Росалія-де-Кастро. Його двері будуть зачинені з 23 квітня до 27 травня 2026 року через ремонт злітно-посадкової смуги. Туристи, які прямують до Сантьяго-де-Компостела, щоб пройти знаменитий та мальовничий Шлях Святого Якова, будуть вимушені підкорегувати свої плани.

Також Новини.LIVE писали, що Japan Airlines залучає до робіт в аеропорту роботів-гуманоїдів. Вони швидкі та здатні пересуватися й пристосовуватися до обмеженого простору. Такі інновації були запроваджені на тлі зростання туризму та скорочення чисельності населення працездатного віку в Японії.