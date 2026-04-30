Japan Airlines привлекла к работам в аэропорту гуманоидов: как они выглядят

Гуманоидный выполняет задачи. Фото: скриншот с YouTube

Одна из крупнейших авиакомпаний мира испытывает экипаж гуманоидов. Japan Airlines привлекла роботов китайского производства к наземным операциям в аэропорту Ханэда в Токио.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Sun.

Работы в аэропорту Японии

В крупнейшем аэропорту страны продлится трехлетний эксперимент. В его рамках роботы будут мыть и убирать в самолетах, а также загружать и транспортировать багаж.

В перспективе гуманоидов хотят научить управлять наземным вспомогательным оборудованием, в частности багажными тракторами, грузовиками для кейтеринга и силовыми агрегатами.

В Japan Airlines объяснили, что двуногие роботы лучше всего подходят для работы в аэропорту — они быстрее и способны передвигаться и приспосабливаться к ограниченному пространству.

Роботы были привлечены из-за глобальной проблемы нехватки рабочей силы для наземного обслуживания самолетов. Кроме того, такие инновации были введены на фоне роста туризма и сокращения численности населения трудоспособного возраста в Японии.

Работники, которые занимаются обработкой багажа, выполняют одну из наименее престижных и неблагодарных работ в современном мире. Многие из них страдают от травм спины и часто сталкиваются с жалобами на потерянные и поврежденные вещи.

Первые испытания роботов прошли уже на этой неделе. В аэропорту Ханэда продемонстрировали, как 123-сантиметровый робот толкает большие контейнеры на роликах. Он изготовлен китайской компанией Unitree Robotics и имеет 43 отдельные подвижные части.

