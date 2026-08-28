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Главная Транспорт Лицо войны: Укрзализныця отправилась в тур на художественном поезде

Лицо войны: Укрзализныця отправилась в тур на художественном поезде

Ua ru
28 августа 2026 13:21
Поезд-галерея «Укрзализныци» в Кишиневе: подробности выставки и маршрут (фото)
Поезд на вокзале. Фото: Новини.LIVE

Первый в мире поезд-галерея, созданный Укрзализныцей, отправился в свой первый международный тур. Первой остановкой Художественного поезда за пределами Украины стала столица Молдовы Кишинев. Туда поезд прибыл в День Независимости Республики 27 августа. Далее экспозиция отправится в Унгени и Бельцы.

Об этом сообщила Укрзализныця, передают Новини.LIVE.

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Концепция и история проекта

Художественный поезд с галереей внутри показывает всю правду о полномасштабной войне в Украине через фотографии в атмосфере специально подобранного освещения и музыки. Экспозиция состоит из фотографий филантропа и фотографа Говарда Баффета. Снимки были сделаны во время его поездок по Украине. Фотоработы освещают истории оккупации, освобождения, самоотверженности защитников и восстановления жизни. Концепцию проекта разработал двукратный лауреат Пулитцеровской премии и фотожурналист The National Geographic Мухаммед Мухейсен.

Поезд-галерея был построен на базе Укрзализныци при поддержке The Howard G. Buffett Foundation в 2025 году. За первый год выставку из 60 авторских фотографий посетили более 48 тысяч человек в 43 украинских городах от Изюма до Чопа, а маршрут составил 9 тысяч километров.

Лица войны: «Укрзализныця» отправилась в тур на художественном поезде - фото 1
Выставка в одном из вагонов художественного поезда. Фото: Укрзализныця

Расписание работы выставки в Молдове

В 2026 году художественную экспозицию частично обновили и расширили её географию благодаря сотрудничеству с Молдавской железной дорогой CFM, Посольством Украины в Молдове и договоренностям министров инфраструктуры двух стран — Николая Калашника и Владимира Боли.

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С 27 августа по 4 сентября включительно в трёх городах Молдовы проходит бесплатная выставка "Отвага нации":

  • в Кишиневе 27–29 августа — с 11:00 до 19:00, и 30 августа — с 11:00 до 15:00;
  • далее поезд отправится в Унген и будет там с 31 августа по 1 сентября включительно — с 11:00 до 19:00;
  • конечной точкой выставки в Молдове станут Бельцы, где поезд будет находиться со 2 по 4 сентября — с 11:00 до 19:00.

Все подробности доступны на официальном сайте. Следующими остановками международного турне Художественного поезда станут города Румынии, Болгарии и Венгрии.

Что еще стоит знать

Недавно Новини.LIVE рассказывали, почему в УЗ могут не работать розетки во время поездки. На ненадлежащее состояние работы пожаловалась одна из пассажирок поезда "Перемышль — Харьков". Она заявила, что из 4 имеющихся розеток работала только одна.

Также Новини.LIVE сообщали, по каким направлениям курсируют поезда УЗ с 3-ярусными купе. Об этом одна из путешественниц рассказала в своём блоге в социальной сети TikTok. В купе три полки, и пассажирка заверила, что если вам придется ехать на последней — вам не повезло.

Молдова Укрзализныця искусство выставки поезд
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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