Поїзд-галерея Укрзалізниці в Кишиневі: деталі виставки та маршрут (фото)

Потяг на вокзалі. Фото: Новини.LIVE

Перший у світі поїзд-галерея, створений Укрзалізницею, вирушив у свій перший міжнародний тур. Першою зупинкою Мистецького поїзда за межами України стала столиця Молдови Кишинів. Туди склад прибув у День Незалежності Республіки 27 серпня. Далі експозиція вирушить до Унгенів та Бельців.

Про це повідомила Укрзалізниця, передають Новини.LIVE.

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Концепція та історія проєкту

Мистецький поїзд із галереєю всередині показує всю правду про повномасштабну війну в Україні через фотографії в атмосфері спеціально підібраного освітлення та музики. Експозиція складається зі світлин філантропа й фотографа Говарда Баффетта. Світлини були зроблені під час його поїздок Україною. Фотороботи висвітлюють історії окупації, визволення, жертовності захисників і відновлення життя. Концепцію проєкту розробив дворазовий лауреат Пулітцерівської премії та фотожурналіст The National Geographic Мухаммед Мухейсен.

Поїзд-галерею збудували на потужностях Укрзалізниці за підтримки The Howard G. Buffett Foundation у 2025 році. За перший рік виставку з 60 авторських фотографій відвідали понад 48 тисяч людей у 43 українських містах від Ізюма до Чопа, а маршрут склав 9 тисяч кілометрів.

Виставка в одному з вагонів мистецького потягу. Фото: Укрзалізниця

Розклад роботи виставки в Молдові

У 2026 році художню експозицію частково оновили та розширили її географію завдяки співпраці з Молдовською залізницею CFM, Посольством України в Молдові та домовленостям міністрів інфраструктури двох країн — Миколи Калашника та Владимира Болі.

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З 27 серпня до 4 вересня включно в трьох містах Молдови діє безкоштовна виставка "Відвага нації":

у Кишиневі 27-29 серпня — з 11:00 до 19:00, і 30 серпня — з 11:00 до 15:00;

далі потяг рушить до Унген і буде там з 31 серпня до 1 вересня включно — з 11:00 до 19:00;

кінцевою точкою виставки у Молдові стануть Бельці, де склад буде з 2 по 4 вересня — з 11:00 до 19:00.

Всі деталі доступні на офіційному сайті. Наступними зупинками міжнародного турне Мистецького поїзда стануть міста Румунії, Болгарії та Угорщини.

Що ще варто знати

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, чому в УЗ можуть не працювати розетки під час подорожі. На неналежний стан роботи поскаржилась одна з пасажирок сполучення "Перемишль — Харків". Вона заявила, що з 4 наявних розеток працювала лише одна.

Також Новини.LIVE повідомляли, на який напрям курсують поїзди УЗ з 3-ярусним купе. Про це одна з мандрівниць показала у своєму блозі в соціальній мережі TikTok. У купе три полиці і пасажирка запевнила, що якщо вам доведеться їхати на останній — вам не пощастило.