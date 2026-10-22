Аэропорт Бангкока. Фото: Новини.LIVE

Упаковка запрещенных предметов в ручную кладь может привести к задержкам и проблемам в аэропорту. Перед сборами пассажиру важно знать, что можно, а что нельзя брать на борт самолета, чтобы не испортить себе отпуск.

Об этом рассказала стюардесса zahmarna.kate в Instagram, передает Новини.LIVE.

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Что не стоит брать на борт самолета

Портативные зарядные устройства, дополнительные аккумуляторы для техники, электронные сигареты

Эти вещи можно брать только в ручную кладь из-за литиевых батарей. Спички и газовые зажигалки тоже нужно брать с собой в салон и держать при себе.

Ножи, большие ножницы, туристические инструменты

Они разрешены в количестве 1 штуки на человека в защитном футляре и допускаются только в зарегистрированном багаже.

Стайлеры, фены, утюги и другая электроника

Их можно брать как в ручную кладь, так и в зарегистрированный багаж. Ноутбуки, камеры, планшеты, электрические щетки, триммеры можно брать как в багаж, так и в ручную кладь.

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Несмотря на то, что в них есть литиевые батареи, по правилам они обычно проходят.

Каждый аэропорт может устанавливать более строгие правила. Именно поэтому перед полетом лучше проверять правила конкретной авиакомпании и конкретного аэропорта.

Стюардесса также напомнила, что строго запрещается проносить в ручной клади и в багаже оружие, электрошокеры, перцовый баллончик и всё, что напоминает оружие или боевую экипировку.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что SkyUp обновил летнее расписание рейсов на 2027 год. Компания добавила 26 направлений в 11 странах. Лоукостер упростил поездку украинцам и установил удобное время вылета из аэропорта Кишинева. Путешественникам не придется снимать жилье в Молдове.

Также Новини.LIVE писали, что Ryanair меняет правила для пассажиров. В частности, будет увеличено время на прохождение процедур в аэропорту. Компания также установит больше киосков самообслуживания для сдачи багажа, чтобы ускорить процесс регистрации.