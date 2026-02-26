Льготы и гарантии машинистов метрополитена — что гарантирует государство

Привилегии работы машинистов. Фото: Днепровский метрополитен, Facebook. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине ряд категорий работников имеют право на предусмотренные законодательством льготы и гарантии. В этот перечень входят машинисты метрополитена, которые имеют особый режим работы, продолжительность отпусков и ряд привилегий.

Об этом сообщили в КП "Днепровский метрополитен" ответ на запрос Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Рабочий график машинистов

Сообщается, что машинист электропоезда метрополитена согласно утвержденных помесячных графиков работает в режиме 6-дневной (36-часовой) рабочей недели.

Льготы и гарантии машинистов

Как отмечается, машинисты метрополитена имеют право на дополнительные дни ежегодного отпуска, а также возможность пройти санаторно-курортное лечение, стоимость которого частично покрывается за счет профсоюзной организации метрополитена.

Кроме того, проезд для всех работников метрополитена в метрополитене является бесплатным.

КП "Днепровский метрополитен" добавили, что материальная помощь машинистам предоставляется на основании заявления работника, а зарплата для всех работников предприятия пересматривается согласно требованиям Закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2026 год".

Что еще стоит знать украинцам

Днепровский метрополитен является самым коротким в Украине. Он насчитывает всего 6 станций, расположенных на линии протяженностью 7,8 километра.

Дело в том, что метро строилось для того, чтобы соединить промышленные районы Днепра и обеспечить быструю доставку рабочих к крупным промышленным предприятиям.

Таким образом, линия метро пролегает через:

Днепровский электровозостроительный завод;

Днепровский завод металлургического оборудования;

Днепровский металлургический завода.

Ранее мы рассказывали, сколько зарабатывают машинисты днепровского метрополитена. Их зарплата состоит из оклада, надбавок (за классность и выслугу лет, материального стимулирования) и доплат.

Также писали об одной из самых красивых станций метрополитена в Европе — "Золотые ворота" в Киеве. Благодаря своим уникальным панно с историческими фигурами и огромным бронзовым люстрам она неоднократно попадала в рейтинг авторитетных изданий мира — BootsnAll, The Daily Telegraph и The Guardian.