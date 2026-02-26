Пільги та гарантії машиністів метрополітену — перелік

Пільги та компенсації — які привілеї належать машиністам метрополітену
В Україні низка категорій працівників мають право на передбачені законодавством пільги та гарантії. До цього переліку входять машиністи метрополітену, які мають особливий режим роботи, тривалість відпусток, а також право на санаторно-курортне лікування.
Про це повідомили в КП "Дніпровський метрополітен" відповідь на запит Новини.LIVE.
Робочий графік машиністів
Повідомляється, що машиніст електропоїзда метрополітену згідно затверджених помісячних графіків працює в режимі 6-денного (36-годинного) робочого тижня.
Пільги та гарантії машиністів
Як зазначається, машиністи метрополітену мають право на додаткові дні щорічної відпустки, а також можливість пройти санаторно-курортне лікування, вартість якого частково покривається за рахунок профспілкової організації метрополітену. —
Окрім того, проїзд для всіх працівників метрополітену в метрополітені є безкоштовним.
КП "Дніпровський метрополітен" додали, що матеріальна допомога машиністам надається на підставі заяви працівника, а зарплата для всіх працівників підприємства переглядається згідно вимог Закону України "Про державний бюджет України на 2026 рік ".
