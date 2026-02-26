Відео
Головна Транспорт Пільги та компенсації — які привілеї належать машиністам метрополітену

Пільги та компенсації — які привілеї належать машиністам метрополітену

Ua ru
Дата публікації: 26 лютого 2026 07:32
Пільги та гарантії машиністів метрополітену — перелік
Привілеї роботи машиністів. Фото: Дніпровський метрополітен, Facebook. Колаж: Новини.LIVE

В Україні низка категорій працівників мають право на передбачені законодавством пільги та гарантії. До цього переліку входять машиністи метрополітену, які мають особливий режим роботи, тривалість відпусток, а також право на санаторно-курортне лікування.

Про це повідомили в КП "Дніпровський метрополітен" відповідь на запит Новини.LIVE.

Читайте також:

Робочий графік машиністів

Повідомляється, що машиніст електропоїзда метрополітену згідно затверджених помісячних графіків працює в режимі 6-денного (36-годинного) робочого тижня.

Пільги та гарантії машиністів

Як зазначається, машиністи метрополітену мають право на додаткові дні щорічної відпустки, а також можливість пройти санаторно-курортне лікування, вартість якого частково покривається за рахунок профспілкової організації метрополітену. —

Окрім того, проїзд для всіх працівників метрополітену в метрополітені є безкоштовним.

КП "Дніпровський метрополітен" додали, що матеріальна допомога машиністам надається на підставі заяви працівника, а зарплата для всіх працівників підприємства переглядається згідно вимог Закону України "Про державний бюджет України на 2026 рік ".

Що ще варто знати українцям

Дніпровський метрополітен є найкоротшим в Україні. Він нараховує всього 6 станції, розташованих на лінії протяжністю 7,8 кілометра.

Справа в тому, що метро будувалося для того, щоб з'єднати промислові райони Дніпра та забезпечити швидку доставку робітників до великих промислових підприємств.

Таким чином, лінія метро пролягає через: 

  • Дніпровський електровозобудівний завод;  
  • Дніпровський завод металургійного обладнання;
  • Дніпровський металургійний заводу.

Раніше ми розповідали, скільки заробляють машиністи дніпровського метрополітену. Їх зарплата складається з окладу, надбавок (за класність та вислугу років, матеріального стимулювання) та доплат.

Також писали про одну з найгарніших станцій метрополітену в Європі — "Золоті ворота" в Києві. Завдяки своїм унікальним панно з історичними постатями та величезним бронзовим люстрам вона неодноразово потрапляла у рейтинг авторитетних видань світу — BootsnAll, The Daily Telegraph та The Guardian.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
