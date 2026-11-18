Пассажиры в общественном транспорте. Фото: Новини.LIVE

Украинцев, имеющих право на бесплатный или льготный проезд в общественном транспорте, ждут изменения. Верховная Рада приняла закон, предусматривающий новый порядок льготных перевозок. Это коснется не только пассажиров, но и перевозчиков, которые сегодня часто спорят с людьми из-за оплаты проезда. В то же время привычные льготы останутся, хотя пользоваться ими придется по другим правилам.

Что именно изменится и когда новая система начнет работать, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины.

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Какие изменения ждут льготников

Верховная Рада поддержала законопроект №5651-2, который должен изменить систему льготных перевозок в Украине. Планируется сделать так, чтобы каждую льготную поездку можно было учесть, а перевозчик получал деньги именно за тех пассажиров, которых он перевез. Для этого в Украине создадут единую электронную систему учета проезда.

Сейчас между пассажирами и водителями возникают споры, а иногда людям даже отказывают в льготном проезде. Новые правила должны помочь решить эту проблему.

Как будет работать новая система льготного проезда

Согласно новым правилам, в Украине должна появиться центральная электронная система, которая будет собирать информацию о льготных поездках из разных городов и громад. Для пассажиров предусмотрены электронные билеты и специальные платежные средства, связанные с денежной поддержкой на проезд. Когда человек будет пользоваться общественным транспортом, система зафиксирует его поездку. На основе этих данных перевозчикам будут компенсировать расходы.

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Когда начнут действовать новые правила

Пока что система льготных перевозок не изменится. Полноценно новые правила должны вступить в силу с 1 июля 2028 года, когда закон вступит в силу. Переходный период необходим, чтобы власти и транспортные предприятия успели подготовиться.

До запуска новой системы необходимо:

создать и настроить центральную систему учета поездок;

подготовить документы, определяющие, как именно она будет работать;

оборудовать транспорт необходимой техникой;

зарегистрировать лиц, имеющих право на льготный проезд;

определить, кто будет отвечать за местные системы учета;

подключить оборудование к общей системе.

Отдельно Кабмин должен в течение девяти месяцев после публикации закона подготовить и подать поправки, которые определят, кто именно будет оплачивать льготные перевозки — государственный бюджет или местные власти.

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