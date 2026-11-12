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Главная Транспорт Сразу до 20 гривен: где в Украине вырастут тарифы на проезд

Сразу до 20 гривен: где в Украине вырастут тарифы на проезд

Ua ru
12 ноября 2026 18:12
В Сумах повысятся тарифы на проезд: перечень маршрутов Суспільне Суми
Маршрутки в Сумах. Фото: Суспільне Суми

Вслед за Киевом тарифы на проезд могут вырасти ещё в одном городе Украины. Уже в ближайшее время жителям и гостям города Сумы придётся платить за одну поездку 20 гривен.

Об этом говорится на сайте Сумской городской администрации, сообщает Новини.LIVE.

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В Сумах подорожает проезд

В Сумской городской администрации обосновывают повышение тарифов ростом стоимости обслуживания и амортизации транспорта, а также подорожанием топлива.

В частности, за последний год вдвое подорожал дизель — с 55 до 105 гривен. Подорожал также и метан — с 35 до 51 гривен.

  • № 2 "Проспект Победы — Проспект Свободы";
  • № 4 "Аэропорт — Химгородок";
  • № 5 "Роменская — Химгородок";
  • № 7 "Химгородок — Барановка";
  • № 10 "Косовщина — Героев Крут";
  • № 11 "Тепличный — Тепличный";
  • № 12 "Тимирязовка — Тимирязовка";
  • № 13 "Тепличный — Героев Крут";
  • № 17А "Роменская — Химгородок";
  • № 18 "Веретеновка — Героев Крут";
  • № 19 "Роменская — Проспект Победы";
  • № 20 "Аэропорт — Проспект Победы";
  • № 21 "Пр-т Свободы — Пр-т Свободы";
  • № 26 "Центр — 40-я подстанция";
  • № 52 "Проспект Победы — Проспект Свободы";
  • № 55 "Роменская — Героев Крут";
  • № 56 "Ганновка — Химгородок";
  • № 61 "Автовокзал — Химгородок";
  • № 51 "Песчаное — Проспект Свободы"; (по городу — 20 гривен, из Нижнего Песчаного в Сумы — 28 гривен).

Городские власти заверили, что тарифы на общественный транспорт не изменятся и останутся на уровне 8 гривен. Разница будет покрыта из местного бюджета. Для льготников поездки останутся бесплатными.

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На данный момент точные сроки введения новых тарифов неизвестны.

Впоследствии в Сумах также планируют ввести единый диспетчерский центр, информационный канал и горячую линию. Кроме того, для водителей должны открыть санитарные комнаты, а на конечных остановках установят мобильные навесы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что представители киевского метрополитена ответили, не получали ли они официальных поручений об отмене бесплатного проезда в метро во время "желтой" тревоги. Однако пока неизвестно, обсуждают ли столичные чиновники такое решение и разрабатывают ли соответствующие изменения.

Также Новини.LIVE писали, что из-за ограничений движения через Днепр в Киеве снова взлетели цены на такси. Доехать с левого берега на правый местами стоит не менее 799 гривен, а в часы пик тариф подскакивает аж до 1500 гривен за одну поездку.

тарифы Сумы проезд общественный транспорт цена
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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