Пасажири у громадському транспорті. Фото: Новини.LIVE

Українців, які мають право безкоштовно або зі знижкою їздити громадським транспортом, чекають зміни. Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає новий порядок пільгових перевезень. Це стосуватиметься не лише пасажирів, а й перевізників, які сьогодні часто сперечаються з людьми через оплату проїзду. Водночас звичні пільги залишаться, хоча користуватися ними доведеться за іншими правилами.

Що саме зміниться та коли нова система почне працювати, розповідає Новини.LIVE з посиланням на Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

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Які зміни чекають пільговиків

Верховна Рада підтримала законопроєкт №5651-2, який має змінити систему пільгових перевезень в Україні. Планують зробити так, щоб кожну пільгову поїздку можна було порахувати, а перевізник отримував гроші саме за тих пасажирів, яких він перевіз. Для цього в Україні створять єдину електронну систему обліку проїзду.

Зараз між пасажирами та водіями виникають суперечки, а іноді людям навіть відмовляють у пільговому проїзді. Нові правила мають допомогти розв'язати цю проблему.

Як працюватиме нова система пільгового проїзду

За новими правилами, в Україні має з'явитися центральна електронна система, яка збиратиме інформацію про пільгові поїздки з різних міст і громад. Для пасажирів передбачені електронні квитки та спеціальні платіжні засоби, пов'язані з грошовою підтримкою на проїзд. Коли людина користуватиметься громадським транспортом, система зафіксує її поїздку. На основі цих даних перевізникам компенсуватимуть витрати.

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Коли запрацюють нові правила

Поки що система пільгових перевезень не зміниться. Повноцінно нові правила мають запрацювати з 1 липня 2028 року, коли закон набере чинності. Перехідний період потрібен, щоб влада та транспортні підприємства встигли підготуватися.

До запуску нової системи потрібно:

створити та налаштувати центральну систему обліку поїздок;

підготувати документи, які визначатимуть, як саме вона працюватиме;

обладнати транспорт необхідною технікою;

зареєструвати людей, які мають право на пільговий проїзд;

визначити, хто відповідатиме за місцеві системи обліку;

підключити обладнання до загальної системи.

Окремо Кабмін має протягом дев'яти місяців після опублікування закону підготувати й подати зміни, які визначать, хто саме оплачуватиме пільгові перевезення — державний бюджет чи місцева влада.

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