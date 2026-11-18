Пільговий проїзд по-новому: як зміняться правила у транспорті
Українців, які мають право безкоштовно або зі знижкою їздити громадським транспортом, чекають зміни. Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає новий порядок пільгових перевезень. Це стосуватиметься не лише пасажирів, а й перевізників, які сьогодні часто сперечаються з людьми через оплату проїзду. Водночас звичні пільги залишаться, хоча користуватися ними доведеться за іншими правилами.
Що саме зміниться та коли нова система почне працювати, розповідає Новини.LIVE з посиланням на Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України.
Які зміни чекають пільговиків
Верховна Рада підтримала законопроєкт №5651-2, який має змінити систему пільгових перевезень в Україні. Планують зробити так, щоб кожну пільгову поїздку можна було порахувати, а перевізник отримував гроші саме за тих пасажирів, яких він перевіз. Для цього в Україні створять єдину електронну систему обліку проїзду.
Зараз між пасажирами та водіями виникають суперечки, а іноді людям навіть відмовляють у пільговому проїзді. Нові правила мають допомогти розв'язати цю проблему.
Як працюватиме нова система пільгового проїзду
За новими правилами, в Україні має з'явитися центральна електронна система, яка збиратиме інформацію про пільгові поїздки з різних міст і громад. Для пасажирів передбачені електронні квитки та спеціальні платіжні засоби, пов'язані з грошовою підтримкою на проїзд. Коли людина користуватиметься громадським транспортом, система зафіксує її поїздку. На основі цих даних перевізникам компенсуватимуть витрати.
Нові правила передбачають використання електронного квитка та спеціальних платіжних інструментів. Вони будуть пов'язані з механізмом адресної грошової допомоги на проїзд.
Коли запрацюють нові правила
Поки що система пільгових перевезень не зміниться. Повноцінно нові правила мають запрацювати з 1 липня 2028 року, коли закон набере чинності. Перехідний період потрібен, щоб влада та транспортні підприємства встигли підготуватися.
До запуску нової системи потрібно:
- створити та налаштувати центральну систему обліку поїздок;
- підготувати документи, які визначатимуть, як саме вона працюватиме;
- обладнати транспорт необхідною технікою;
- зареєструвати людей, які мають право на пільговий проїзд;
- визначити, хто відповідатиме за місцеві системи обліку;
- підключити обладнання до загальної системи.
Окремо Кабмін має протягом дев'яти місяців після опублікування закону підготувати й подати зміни, які визначать, хто саме оплачуватиме пільгові перевезення — державний бюджет чи місцева влада.
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