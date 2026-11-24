Анатомические сиденья в самолетах Jet2. Фото: Jet2

Британская бюджетная авиакомпания Jet2 установила новые кресла в экономклассе. Ими уже могут воспользоваться пассажиры на рейсах из Манчестера в Тенерифе. Путешественникам станет в разы комфортнее летать, ведь на новых сиденьях предусмотрено больше пространства для каждого.

Об этом пишет The Sun, передает Новини.LIVE.

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Новые анатомические сиденья в самолетах Jet2

Отмечается, что после установки кресел Kestrel в салоне экономкласса у пассажиров появилось как минимум на 5 см больше пространства для ног. Путешественники отныне также смогут заряжать свои гаджеты — возле сидений были установлены соответствующие разъемы.

Лоукостер первым внедрил кресла, отличающиеся уникальной обтекаемой конструкцией спинки. Авиакомпания планирует оснастить такими сиденьями весь парк самолетов.

Благодаря этим креслам авиакомпания экономит 420 кг на каждом рейсе. Благодаря инновациям самолеты будут выбрасывать меньше углерода в атмосферу.

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Анатомические сиденья в самолетах Jet2. Фото: Jet2

В компании сообщили, что к 2035 году анатомические кресла будут установлены на всех 155 самолетах Airbus A321neo.

Директор по обслуживанию клиентов Jet2 Дэвид Хиллс убежден, что дополнительное пространство для ног, повышенный комфорт и розетки в сиденьях для пассажиров существенно увеличат спрос.

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