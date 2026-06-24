Jet2 обновил приложение: что изменилось для пассажиров

Пассажиры в салоне самолета Jet2. Фото: Jet2, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Британский лоукостер Jet2 ввел новое правило "72 часа" для пассажиров, отправляющихся в отпуск. Эти изменения призваны сделать поездки за границу более удобными и простыми.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Daily Express.

Jet2 ввел изменения для пассажиров

Бюджетная авиакомпания запустила в мобильном приложении новую функцию, которая позволит клиентам просматривать расписание рейсов в режиме реального времени, статус полетов и другие обновления за 72 часа до вылета.

Новая функция призвана предоставлять клиентам точную и своевременную информацию в любой момент, чтобы сделать отдых проще и удобнее.

В Jet2 отметили, что эти обновления являются частью постоянных инвестиций в обеспечение наилучшего уровня обслуживания клиентов. Обновление дает доступ к ключевой информации о рейсе именно тогда, когда она нужна больше всего.

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Помимо возможности просматривать расписание рейсов в режиме реального времени и информацию о статусе рейсов за три дня до вылета, клиенты теперь также могут узнать, как и когда они смогут встретиться со своим консультантом Jet2 на курорте.

Это приложение позволит клиентам просматривать время и место встреч, а также узнавать имя сотрудника службы поддержки клиентов. Такая функция стала возможной после того, как в прошлом году Jet2 запустила «Live Transfer Status», которая позволяет клиентам отслеживать маршрут автобусного трансфера до аэропорта вылета в режиме реального времени.

В настоящее время эта услуга доступна для клиентов Jet2, которые возвращаются домой из отпуска с Балеарских и Канарских островов, из Испании, Марокко, Турции и Болгарии и пользуются автобусным трансфером до аэропорта вылета. Этим летом услуга будет доступна в Греции, на Кипре, Мальте, Фару и Мадейре.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, в какой аэропорт выгоднее всего планировать свой маршрут из Киева. В частности, путешественники могут вылететь из румынских городов Яссы (578 километров от Киева) и Сучавы (625 километров от Киева).

Также Новини.LIVE писали, что путешественникам этим летом стоит прибывать в аэропорт пораньше. В частности, система въезда-выезда (EES) в Европе может вновь вызвать многочасовые задержки. Пока система не начнёт работать бесперебойно, лучше прибыть за два-три часа до вылета.