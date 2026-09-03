Путешествие с Wizz Air: как получить билет лоукостера бесплатно

Самолет Wizz Air. Фото: Moshe Shai/Flash90

Венгерский лоукостер Wizz Air предлагает пассажирам билеты по доступным ценам. Однако каждый путешественник может дополнительно сэкономить на полетах. Туристам поступает кэшбек от бронирования жилья в стране прибытия.

Об этом рассказала тревел-планировщица karamelkynaa в соцсети Instagram , передает Новини.LIVE

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Как собрать на бесплатный билет Wizz Air

Туристы имеют возможность сэкономить, набрав кэшбеком себе билеты на самолет. В частности, в следующий раз, прежде чем бронировать жилье на Booking, сначала зайдите в приложение Wizz Air.

Чтобы получить кэшбек, необходимо в своем профиле Wizz Air найти Account Number и сохранить его. Затем в приложении лоукостера нужно открыть вкладку Hotel и только там начать искать жилье.

"Благодаря этому вы получите кэшбек в размере 5% от стоимости выбранной гостиницы или апартаментов, которая поступит на ваш личный счет", — поделилась путешественница.

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Она подчеркнула, что важно при оплате отеля не забыть указать свой скопированный ранее Wizz Air Membership Number. Сэкономленные средства можно использовать для покупки авиабилетов.

Как зарегистрироваться на рейс Wizz Air

Для пассажиров, забронировавших себе места при покупке билета, онлайн-регистрация Wizz Air доступна за 30 дней до вылета. Для других путешественников места распределит автоматическая система лоукостера, однако они должны пройти обязательный check-in, который открывается за 24 часа до вылета.

Регистрация на рейс для всех пассажиров закрывается за 3 часа до вылета. Кто не успеет пройти check-in онлайн – может это сделать уже непосредственно в аэропорту. Однако на стойке регистрации за него придется выложить 40 евро.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что у Wizz Air доступна услуга Wizz Link . Благодаря ей за отдельную плату можно объединять отдельные рейсы в одно бронирование с базовой защитой пересадки. Пассажиры также могут перебронировать рейс, если из-за задержки они пропустят свой начальный рейс.

Также Новини.LIVE писали, почему не стоит в самолет Wizz Air брать подушку для сна . Без доплат пассажир лоукостера имеет право взять с собой небольшую сумку. Вдавить в него обычную подушку для сна невозможно, однако есть выход и пассажирам не придется отказывать себе в комфорте.