Анатомічні сидіння в літаках Jet2. Фото: Jet2

Британська бюджетна авіакомпанія Jet2 облаштувала нові сидіння у економкласі. Ними вже можуть насолодитися пасажири на рейсах із Манчестера до Тенеріфе. Мандрівникам в рази буде комфортніше літати, адже на нових місцях виділено більше простору для кожного.

Про це пише The Sun, передає Новини.LIVE.

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Нові анатомічні сидіння в літаках Jet2

Зазначається, що після встановлення крісел Kestrel в салоні економкласу пасажирам додалось щонайменше 5 см більше простору для ніг. Мандрівники відтепер також зможуть підзарядити свої гаджети, були встановлені відповідні роз'єми біля сидінь.

Лоукостер першим запровадив крісла, які мають унікальну обтічну конструкцію спинки. Авіакомпанія планує облаштувати такими сидіннями весь парк літаків.

Завдяки цим кріслам авіакомпанія економить 420 кг на кожному рейсі. Завдяки інноваціям, літаки будуть викидати менше вуглецю у атмосферу.

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Анатомічні сидіння в літаках Jet2. Фото: Jet2

В компанії повідомили, що до 2035 року анатомічні крісла будуть встановлені на всіх 155 літаках Airbus A321neo.

Директор з питань обслуговування клієнтів Jet2 Девід Хіллс переконаний, що додатковий простір для ніг, підвищений комфорт та розетки в сидіннях для пасажирів суттєво збільшать попит.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що пасажири Wizz Air мають можливість заощадити, назбиравши кешбеком собі на квитки на літак. Це можна зробити через додаток Wizz Air. Через застосунок треба шукати необхідні апартаменти чи готель.

Також ми писали, скільки пасажирських аеропортів працює у Польщі та який із них найбільший. У країні налічують 15 цивільних аеропортів, а лідером за пасажиропотоком залишається варшавський аеропорт імені Фредерика Шопена. Він розташований за 8–10 км від центру столиці та обслуговує рейси до багатьох міст Європи.

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