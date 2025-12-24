Видео
Видео

Kyiv City Express запускает временные дополнительные рейсы

Kyiv City Express запускает временные дополнительные рейсы

Дата публикации 24 декабря 2025 12:17
Kyiv City Express запускает тестовые шаттлы Дарница-Выдубичи — новое расписание движения электричек
Пассажирский поезд. Фото: Укрзализныця

Kyiv City Express на период рождественских и новогодних праздников запустила тестовые шаттлы Дарница — Выдубичи и обратно. Они позволят сократить интервалы движения поездов в пиковые часы до 15 минут и существенно упростят пассажирам маршрут с левого на правый берега Киева.

Об этом сообщила пресс-служба Kyiv City Express.

Kyiv City Express тестовые шаттлы

Отмечается, что шатлы добавили в часы пик (утром и вечером) с 24 по 26 и с 29 по 31 декабря. Дополнительные маршруты будут курсировать вместе с другими поездами Киевской кольцевой электрички. Среди общего расписания рейсов они будут обозначены буквой "Д".

Расписание дополнительных рейсов электричек на праздники:

Дарница — Выдубичи

  • 6:31 — 6:41;
  • 7:31 — 7:41;
  • 8:31 — 8:41;
  • 9:31 — 9:41;
  • 16:16 — 16:26;
  • 17:31 — 17:41;
  • 18:31 — 18:41.

Выдубичи — Дарница

  • 7:02 — 7:12;
  • 8:02 — 8:12;
  • 9:02 — 9:12;
  • 15:52 — 16:02;
  • 17:02 — 17:12;
  • 18:05 — 18:15;
  • 19:02 — 19:12.
None - фото 1
Тестовые рейсы Kyiv City Express. Фото: УЗ

Киев путешествие поезда Новый год туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
