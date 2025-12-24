Kyiv City Express запускает тестовые шаттлы Дарница-Выдубичи — новое расписание движения электричек

Пассажирский поезд. Фото: Укрзализныця

Kyiv City Express на период рождественских и новогодних праздников запустила тестовые шаттлы Дарница — Выдубичи и обратно. Они позволят сократить интервалы движения поездов в пиковые часы до 15 минут и существенно упростят пассажирам маршрут с левого на правый берега Киева.

Об этом сообщила пресс-служба Kyiv City Express.

Kyiv City Express тестовые шаттлы

Отмечается, что шатлы добавили в часы пик (утром и вечером) с 24 по 26 и с 29 по 31 декабря. Дополнительные маршруты будут курсировать вместе с другими поездами Киевской кольцевой электрички. Среди общего расписания рейсов они будут обозначены буквой "Д".

Расписание дополнительных рейсов электричек на праздники:

Дарница — Выдубичи

6:31 — 6:41;

7:31 — 7:41;

8:31 — 8:41;

9:31 — 9:41;

16:16 — 16:26;

17:31 — 17:41;

18:31 — 18:41.

Выдубичи — Дарница

7:02 — 7:12;

8:02 — 8:12;

9:02 — 9:12;

15:52 — 16:02;

17:02 — 17:12;

18:05 — 18:15;

19:02 — 19:12.

Тестовые рейсы Kyiv City Express. Фото: УЗ

