Kyiv City Express запускает тестовые шаттлы Дарница-Выдубичи — новое расписание движения электричек

Kyiv City Express запускает временные дополнительные рейсы
Kyiv City Express на период рождественских и новогодних праздников запустила тестовые шаттлы Дарница — Выдубичи и обратно. Они позволят сократить интервалы движения поездов в пиковые часы до 15 минут и существенно упростят пассажирам маршрут с левого на правый берега Киева.
Об этом сообщила пресс-служба Kyiv City Express.
Kyiv City Express тестовые шаттлы
Отмечается, что шатлы добавили в часы пик (утром и вечером) с 24 по 26 и с 29 по 31 декабря. Дополнительные маршруты будут курсировать вместе с другими поездами Киевской кольцевой электрички. Среди общего расписания рейсов они будут обозначены буквой "Д".
Расписание дополнительных рейсов электричек на праздники:
Дарница — Выдубичи
- 6:31 — 6:41;
- 7:31 — 7:41;
- 8:31 — 8:41;
- 9:31 — 9:41;
- 16:16 — 16:26;
- 17:31 — 17:41;
- 18:31 — 18:41.
Выдубичи — Дарница
- 7:02 — 7:12;
- 8:02 — 8:12;
- 9:02 — 9:12;
- 15:52 — 16:02;
- 17:02 — 17:12;
- 18:05 — 18:15;
- 19:02 — 19:12.
