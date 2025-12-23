Украинцы могут быстрее пересекать границу — какие поезда УЗ не будут останавливать для проверки документов

Проверка документов в поезде. Фото: ГПС Украины, Telegram

На отдельных рейсах Укрзализныци пограничный контроль пассажиров уже осуществляется без традиционных остановок — проверка документов проходит непосредственно во время движения поезда. В ближайшей перспективе такая практика станет еще более распространенной.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в интервью для РБК-Украина.

Представитель ГПСУ обратил внимание, что сейчас прямо во время движения пограничное оформление происходит в поездах "Интерсити".

"Но эта практика, по решению Кабинета министров, с начала следующего года будет распространена на еще девять пар поездов. В общем — на 18 подвижных составов, которые едут на выезд и на въезд", — отметил Демченко.

Он уточнил, что систему распространят на эти поезда, начиная с января 2026 года. По словам представителя ГПС, нововведение будет касаться скоростных поездов "Интерсити", курсирующих в направлении Польши. В первую очередь ускоренный формат контроля заработает на маршрутах "Киев-Перемышль" и "Киев-Хелм".

В общем, согласно правительственному решению, речь идет о:

10 поездах, следующих в Перемышль;

четырех парах поездов — всего 8 составов — в направлении Хелма.

Изменился ли пассажиропоток на границе после введения EES

Демченко также рассказал о введении новой системы въезда и выезда в Шенгенскую зону — EES. Она уже функционирует:

во всех пунктах пропуска Польши на украинской границе;

на всех пунктах пропуска со стороны Венгрии;

частично — в Румынии и Словакии.

"В этих двух странах — Румынии и Словакии — процесс подключения новых пунктов пропуска еще будет продолжаться", — пояснил представитель ГПСУ.

При этом, по его словам, какого-то уменьшения интенсивности движения из-за новой системы въезда/выезда в странах Европы не наблюдается.

