Головна Транспорт Kyiv City Express запускає тимчасові додаткові рейси — розклад

Kyiv City Express запускає тимчасові додаткові рейси — розклад

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 12:17
Kyiv City Express запускає тестові шатли Дарниця-Видубичі — новий розклад руху електричок
Пасажирський поїзд. Фото: Укрзалізниця

Kyiv City Express на період різдвяних та новорічних свят запустила тестові шатли Дарниця-Видубичі та зворотно. Вони дозволять скоротити інтервали руху поїздів в пікові години до 15 хвилин та суттєво спростять пасажирам маршрут із лівого берега Києва на правий.

По це повідомила пресслужба Kyiv City Express.

Читайте також:

Kyiv City Express тестові шатли

Зазначається, що шатли додали в години пік (вранці та ввечері) з 24 по 26 та з 29 по 31 грудня. Додаткові маршрути будуть курсувати разом з іншими поїздами Київської кільцевої електрички. Серед загального розкладу рейсів вони будуть позначені літерою "Д".

Розклад додаткових рейсів електричок на свята:

Дарниця — Видубичі

  • 6:31 — 6:41;
  • 7:31 — 7:41;
  • 8:31 — 8:41;
  • 9:31 — 9:41;
  • 16:16 — 16:26;
  • 17:31 — 17:41;
  • 18:31 — 18:41.

Видубичі — Дарниця

  • 7:02 — 7:12;
  • 8:02 — 8:12;
  • 9:02 — 9:12;
  • 15:52 — 16:02;
  • 17:02 — 17:12;
  • 18:05 — 18:15;
  • 19:02 — 19:12.
Тестові рейси Kyiv City Express. Фото: УЗ

Раніше ми розповідали, що Укрзалізниця запустила онлайн-продаж квитків на дитячу залізницю.

Також дізнавайтеся, хто може придбати квитки на потяги без черг — зі спецрезерву Укрзалізниці.

Київ подорож поїзди Новий рік туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
