Kyiv City Express запускає тестові шатли Дарниця-Видубичі — новий розклад руху електричок

Kyiv City Express запускає тимчасові додаткові рейси — розклад
Kyiv City Express на період різдвяних та новорічних свят запустила тестові шатли Дарниця-Видубичі та зворотно. Вони дозволять скоротити інтервали руху поїздів в пікові години до 15 хвилин та суттєво спростять пасажирам маршрут із лівого берега Києва на правий.
По це повідомила пресслужба Kyiv City Express.
Kyiv City Express тестові шатли
Зазначається, що шатли додали в години пік (вранці та ввечері) з 24 по 26 та з 29 по 31 грудня. Додаткові маршрути будуть курсувати разом з іншими поїздами Київської кільцевої електрички. Серед загального розкладу рейсів вони будуть позначені літерою "Д".
Розклад додаткових рейсів електричок на свята:
Дарниця — Видубичі
- 6:31 — 6:41;
- 7:31 — 7:41;
- 8:31 — 8:41;
- 9:31 — 9:41;
- 16:16 — 16:26;
- 17:31 — 17:41;
- 18:31 — 18:41.
Видубичі — Дарниця
- 7:02 — 7:12;
- 8:02 — 8:12;
- 9:02 — 9:12;
- 15:52 — 16:02;
- 17:02 — 17:12;
- 18:05 — 18:15;
- 19:02 — 19:12.
