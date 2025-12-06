Червона гілка метро Києва — як працює в розпал війни у грудні

Метро у Києві. Фото: Новини.LIVE

Метрополітен є головною транспортною артерією Києва, завдяки якому кияни та гості міста без заторів у час-пік можуть дістатися до кожного району столиці. У розпал війни метро рятує українців від масованих атак Росії.

Новини.LIVE розкажуть про графік роботи червоної гілки столичного метрополітену у грудні.

Реклама

Читайте також:

Червона гілка метро Києва

Однією з найпопулярніших ліній метро є Святошинсько-Броварська (червона, лінія М1), яка налічує 18 станцій із кінцевою зупинкою "Академмістечко" на заході та "Лісова" на сході. Саме ця станція є найстарішою, вона була побудована ще у 1960 роках.

Червона лінія проходить через ключові райони Києва:

Святошинський;

Солом’янський;

Шевченківський;

Печерський;

Дарницький;

Дніпровський;

Деснянський.

У розпал війни метро не працює під час комендантської години. Метрополітен відкривається о 5:30 ранку та працює до 23:00. Інтервали руху потягів на червоній гілці у годину пік складають 2,5-3 хвилини, а в інший час — близько 6-7 хвилин.

Вартість проїзду в метро у грудні 2025 року складає 8 гривень, проте можна зекономити, придбавши одразу 50 поїздок у додатку "Київ Цифровий" — так поїздка обійдеться у 6 гривень 50 копійок.

Графік руху потягів. Фото: Київський метрополітен

Раніше ми розповідали, коли найвигідніше купувати квитки Укрзалізниці. Вартість посадкового талона залежить від дня тижня, в який відправляється потяг.

Також ми показували дитячі вагони УЗ. Вони отримали сучасні рішення, які роблять подорожі маленьких українців та їх батьків більш комфортними.