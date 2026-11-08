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Главная Транспорт Пассажиру стало плохо во время полета: сможет ли пилот совершить экстренную посадку

Пассажиру стало плохо во время полета: сможет ли пилот совершить экстренную посадку

Ua ru
8 ноября 2026 11:38
Путешествие на самолете: что происходит, если пассажиру становится плохо в небе Новини.LIVE/Юлія Ляхова
Салон самолета. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

Во время длительных путешествий у пассажиров может чаще ухудшаться самочувствие. В частности, часто бывает, что они летят голодными или переутомленными. Ситуация усугубляется из-за волнения перед полетом.

Об этом рассказал пилот SkyUp kovalchuk.artem7 в TikTok, передает Новини.LIVE.

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Что происходит, если пассажиру становится плохо в самолете

Пилот рассказал, что во время одного из рейсов самолет приближался к аэропорту назначения, экипаж готовился к снижению и любовался пейзажами. И вдруг пилоты получили сообщение от бортпроводников, что одной из пассажирок стало плохо.

"Когда пассажиру становится плохо, бортпроводники в первую очередь оценивают его состояние, оказывают необходимую помощь и сообщают пилотам. При необходимости ищут среди пассажиров медиков", — рассказал мужчина.

По словам пилота, на борту каждого самолета есть аптечки, медицинское оборудование и даже дефибриллятор.

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"В нашем случае женщина периодически теряла сознание. Мы оценили ситуацию и решили продолжить полет до аэропорта назначения. Чтобы сократить время, запросили у диспетчера короткий маршрут захода на посадку, и он помог нам его организовать", — поделился он.

Пилот добавил, что заранее была вызвана медицинская помощь, сообщили возраст пассажирки, симптомы и номер её места. Когда самолёт прибыл на стоянку, скорая с врачами уже ждала пациентку.

Мужчина пояснил, что ситуации бывают разные. В частности, иногда достаточно помощи на борту, а иногда приходится менять маршрут и срочно садиться. Он заверил, что экипаж полностью готов к решению таких задач.

Пилот порекомендовал пассажирам во время длительных путешествий не забывать нормально питаться, пить достаточное количество жидкости и отдыхать, ведь обезвоживание, голод и переутомление могут ухудшить самочувствие.

Он добавил, что в том случае, если вам всё же стало плохо в самолёте, сразу сообщайте об этом бортпроводникам, ведь чем раньше экипаж узнает о проблеме, тем быстрее сможет вам помочь.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему даже с действующим паспортом пассажирам могут отказать в посадке на самолет. Многие страны устанавливают строгие требования к сроку действия загранпаспорта, и у документа должен быть обязательный запас. Соответствующие правила были введены для того, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств путешественник не оказался на территории чужой страны с просроченным паспортом.

Также Новини.LIVE сообщали, что SkyUp обновил летнее расписание рейсов на 2027 год. Компания добавила 26 направлений в 11 странах. Лоукостер упростил поездку украинцам и установил удобное время вылета из аэропорта Кишинева. Путешественникам не придется снимать жилье в Молдове.

самолет путешествие здоровье соцсети пилоты
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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