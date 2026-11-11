Контроль в аеропорту. Фото: Magnific

У деяких аеропортах Польщі пасажири вже можуть брати в літак великі пляшки води, косметику та інші рідини. Але правила залежать від того, звідки саме ви летите. В одному аеропорту пропустять пляшку на півтора літра, а в іншому попросять її викинути або спорожнити. Тому перед поїздкою краще перевірити, що і де дозволено, аби не залишати свої речі на контролі безпеки.

Про правила, які діють у польських аеропортах, розповідає Новини.LIVE з посиланням на Tanie loty.

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Де можна провозити до 2 літрів рідини

У Польщі поступово встановлюють нові 3D-сканери, які можуть перевіряти великі пляшки та флакони прямо в сумках пасажирів. У кількох аеропортах вже дозволяють перевозити рідини в ємностях до 2 літрів кожна.

Ось де діють такі правила:

Краків — можна брати пляшки та флакони до 2 літрів. Виймати їх з ручної поклажі під час перевірки не потрібно.

Познань — дозволені ємності до 2 літрів. Можна взяти кілька пляшок, якщо вони поміщаються у вашу ручну поклажу.

Жешув — можна провозити рідини до 2 літрів, а під час перевірки залишати їх разом з електронікою в сумці.

Які правила діють в аеропортах Варшави та Гданська

В аеропорту Шопена у Варшаві вже працюють перші два 3D-сканери нового покоління. На пунктах контролю, де вони встановлені, пасажири можуть брати рідини в ємностях до 2 літрів. Ноутбуки та іншу електроніку також дозволяють залишати в сумках.

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Але поки що нові сканери є лише на частині ліній. Якщо потрапите на старе обладнання, доведеться дотримуватися правила 100 мл. Повністю оновити систему перевірки в аеропорту Шопена планують навесні 2027 року.

У Гданську нові сканери вже працюють у пасажирських зонах A та B. Там можна проходити перевірку з пляшками та флаконами до 2 літрів. Але в інших частинах термінала пасажирів можуть попросити залишити лише ємності до 100 мл.

Де в Польщі досі залишаються суворі правила

У деяких польських аеропортах пасажири поки що мають дотримуватися звичних обмежень. Зокрема:

Катовіце;

Вроцлав;

Люблін;

Варшава-Модлін.

Там рідини можна брати лише у флаконах та пляшках місткістю до 100 мл. Усі вони повинні поміститися в один прозорий пакет об'ємом до 1 літра. Навіть якщо у вас пляшка на 200 мл, але води в ній залишилося зовсім трохи, на контролі її все одно можуть забрати.

Це правило стосується не лише води чи напоїв. До рідин також відносять креми, гелі, зубну пасту, парфуми та аерозолі.

Великі пляшки можуть забрати на зворотному шляху

Навіть якщо ви без проблем вилетіли з Польщі з великою пляшкою або флаконом косметики, на зворотному шляху можуть виникнути труднощі. Наприклад, у Кракові можна пройти контроль з флаконом шампуню на 250 мл. Але якщо повертатися з аеропорту, де діє обмеження 100 мл, взяти його назад у ручну поклажу вже не вийде. Так само може бути під час пересадки, якщо доведеться ще раз проходити перевірку.

Чи можна брати в літак ліки та дитяче харчування

Для рідких ліків і дитячого харчування є винятки. Якщо вони потрібні під час подорожі, їх можна брати й у більших ємностях. Але на контролі треба сказати працівникам аеропорту, що саме ви перевозите. Такі речі можуть перевірити окремо.

Якщо купили напої, парфуми чи інші рідини в Duty Free, зберігайте їх у запечатаному пакеті разом з чеком. Особливо під час пересадок. Якщо відкрити пакет до наступної перевірки, можуть бути проблеми.

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