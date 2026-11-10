Рейс с Ryanair: какие штрафы за нарушения установил лоукостер

Самолет Ryanair. Фото: Ryanair

При подготовке к поездке за границу нужно учесть множество нюансов, и есть несколько важных дел, которые необходимо обязательно выполнить перед вылетом. Эта частая ошибка пассажиров Ryanair может обернуться солидным штрафом в аэропорту.

Об этом рассказала опытная путешественница dashassk_ в соцсети TikTok, передает Новини.LIVE.

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Как не переплачивать пассажирам Ryanair

Путешественница порекомендовала скачать приложение лоукостера, так как только там вы сможете получить посадочные талоны.

"Регистрацию на рейс обязательно проходим онлайн. Она открывается за 24 часа до вылета, а закрывается за 2 часа до вылета. Если вы покупали места сразу, то онлайн-регистрация будет доступна за 60 дней до рейса", — рассказала девушка.

Девушка подчеркнула, что в аэропорту за регистрацию взимается дополнительная плата.

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Лоукостер разрешает брать в ручную кладь только один рюкзак или сумку размером до 40х30х20 см. Путешественница подчеркнула, что все маленькие сумочки, подушки для сна и прочее должны поместиться в рюкзак и нигде не выступать за его пределы.

Пассажир может доплатить за услугу Ryanair Priority и взять с собой в самолет дополнительную сумку размером 55х40х20 см — ни на сантиметр больше. Если ваши вещи будут выходить за пределы — придется заплатить солидный штраф в аэропорту.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Ryanair заставляет пассажиров доплачивать за багаж. Один из путешественников пожаловался, что его чемодан полностью поместился в рамки для ручной клади, однако с него все равно взимали плату за багаж. Он предположил, что это из-за новых премий для сотрудников.

Также Новини.LIVE писали, что осенью Ryanair расширил авиабазу в Братиславе ещё одним, четвёртым самолётом B737. Пассажиры могут выгодно летать в Пафос, Тирану, Турин и Варшаву. Билеты уже доступны на сайте и в приложении перевозчика. Цены на рейсы начинаются от 29,99 евро.