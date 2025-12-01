Відео
Головна Транспорт Копійчаний засіб, який врятує від захитування в дорозі

Копійчаний засіб, який врятує від захитування в дорозі

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 17:40
Як врятуватись від захитування — доступні "ліки" для мандрівників
Дівчині стало зле в авто. Фото: freepik.com

Валізи спаковані, ви у дорозі до довгоочікуваного курорту, але радість від мандрівки затьмарює неприємне відчуття нудоти. Є один недорогий засіб, що допоможе позбавитися від цієї поширеної проблеми. Він доступний у кожному супермаркеті.

Про це пише The Mirror UK.

Як покращити самопочуття в дорозі

Зазначається, що захитування виникає через те, що мозок отримує суперечливі сигнали від частин тіла, які рухаються. Його симптоми зазвичай включають нудоту, блювоту, запаморочення, головний біль, відчуття холоду, блідість або пітливість.

Забудьте про таблетки, пластирі та браслети для подорожей — все, що вам потрібно, це чашка м'ятного чаю.

"Пакетик м'ятного чаю з місцевого супермаркету коштує копійки, але чудово допомагає заспокоїти шлунок перед подорожжю", — пояснив експерт з подорожей Ясмін Пекель.

Завдяки своїм природним компонентам м'ятний чай допомагає розслабити шлунок і полегшити нудоту. Крім того, це чудова альтернатива дорогим лікам, які часто мають неприємні побічні ефекти.

"Коли ваші очі та вуха надсилають суперечливі сигнали до мозку, починається захитування. М'ята допомагає згладити цю реакцію", — додав фахівець.

Як альтернативу можна спробувати м'ятні цукерки під час подорожі — вони також допоможуть полегшити симптоми захитування.

Нагадаємо, один з модних експертів поділився "революційним" способом пакування валізи, який запобігає утворенню складок на одязі. Тепер вам не доведеться шукати праску у готелях.

Також компанія Apple попіклувалася про мандрівників і додала функцію, яка допоможе уникнути поганого самопочуття в дорозі.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
