Первый трамвай в Киеве. Фото: Википедия

История электротранспорта Киева началась более 130 лет назад. Тогда столица стала одним из первых городов Европы, где на улицах появились электрические трамваи. Новый вид транспорта запустили раньше, чем в Москве и Санкт-Петербурге. До этого киевлян перевозили совсем другие вагоны, а особенности городских улиц создавали немало проблем. Именно это и подтолкнуло город к переменам.

Об истории самого первого электротрамвая в столице рассказывает Новини.LIVE.

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Как появился первый электрический трамвай в Киеве

Первый электрический трамвай начал регулярно перевозить пассажиров в июне 1892 года. Его маршрут соединял Царскую площадь, которая сегодня называется Европейской, с Александровской, ныне Контрактовой площадью. Трамвай двигался по Александровскому спуску, который теперь носит название Владимирский. Протяженность первой линии составляла примерно 1,5 километра.

Сначала пассажиров перевозили всего три вагона. Сама линия была однопутной, а посреди спуска устроили специальный разъезд, чтобы трамваи могли разминаться. Это было новинкой. Киев стал первым городом Российской империи, где заработал электрический трамвай. В Москве такой транспорт появился только в 1899 году, а в Санкт-Петербурге — в 1907-м. В Европе киевская трамвайная сеть стала десятой.

Почему в Киеве решили запустить электротрамвай

До появления электрического транспорта по улицам Киева ездили конки — трамваи, которые тянули лошади. Первые такие маршруты открыли в 1891 году. Однако для Киева этот транспорт оказался слишком дорогим и неудобным.

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Особенно сложно было преодолевать крутые подъемы. Лошади быстро уставали, поэтому их приходилось постоянно менять. За день для работы одного вагона использовалось в среднем десять лошадей. Пытались решить проблему и с помощью паровой тяги. Однако ожидаемого результата это не дало. Тогда инженер и предприниматель Аманд Струве предложил использовать электричество.

Больше всего в этом нуждался именно Александровский спуск, соединявший Подол с верхней частью Киева. Из-за крутого склона организовать там обычное конное движение было сложно. После получения разрешения городских властей на этом участке и запустили первый электрический трамвай.

Как один маршрут изменил транспорт Киева

Новый вид транспорта быстро доказал свое преимущество. Уже в 1893 году первая электрическая линия принесла предприятию 18 436 рублей прибыли. Для сравнения: все остальные маршруты вместе заработали лишь 4 517 рублей. После такого результата электрификацию начали расширять.

К 1895 году все линии киевского трамвая перевели на электрическую тягу. А в 1913 году в городе уже работали 20 маршрутов, принадлежавших главному трамвайному обществу. Постепенно менялся и первый маршрут. Сначала он имел номер 1, а впоследствии стал маршрутом № 16. Трамваи продолжали ездить по историческому спуску еще много десятилетий.

Что случилось с самым старым трамвайным маршрутом

Несмотря на свою историческую ценность, первая электрическая трамвайная линия Киева до наших дней не сохранилась. В апреле 1977 года движение трамваев по Владимирскому спуску прекратили, а рельсы демонтировали. Маршрут, с которого началась история электротранспорта столицы, просуществовал почти 85 лет. Сегодня о нем напоминает памятник первому электрическому трамваю на Подоле.

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