Кони не могли преодолеть подъем: как в Киеве появился первый электротрамвай
История электротранспорта Киева началась более 130 лет назад. Тогда столица стала одним из первых городов Европы, где на улицах появились электрические трамваи. Новый вид транспорта запустили раньше, чем в Москве и Санкт-Петербурге. До этого киевлян перевозили совсем другие вагоны, а особенности городских улиц создавали немало проблем. Именно это и подтолкнуло город к переменам.
Об истории самого первого электротрамвая в столице рассказывает Новини.LIVE.
Как появился первый электрический трамвай в Киеве
Первый электрический трамвай начал регулярно перевозить пассажиров в июне 1892 года. Его маршрут соединял Царскую площадь, которая сегодня называется Европейской, с Александровской, ныне Контрактовой площадью. Трамвай двигался по Александровскому спуску, который теперь носит название Владимирский. Протяженность первой линии составляла примерно 1,5 километра.
Сначала пассажиров перевозили всего три вагона. Сама линия была однопутной, а посреди спуска устроили специальный разъезд, чтобы трамваи могли разминаться. Это было новинкой. Киев стал первым городом Российской империи, где заработал электрический трамвай. В Москве такой транспорт появился только в 1899 году, а в Санкт-Петербурге — в 1907-м. В Европе киевская трамвайная сеть стала десятой.
Почему в Киеве решили запустить электротрамвай
До появления электрического транспорта по улицам Киева ездили конки — трамваи, которые тянули лошади. Первые такие маршруты открыли в 1891 году. Однако для Киева этот транспорт оказался слишком дорогим и неудобным.
Особенно сложно было преодолевать крутые подъемы. Лошади быстро уставали, поэтому их приходилось постоянно менять. За день для работы одного вагона использовалось в среднем десять лошадей. Пытались решить проблему и с помощью паровой тяги. Однако ожидаемого результата это не дало. Тогда инженер и предприниматель Аманд Струве предложил использовать электричество.
Больше всего в этом нуждался именно Александровский спуск, соединявший Подол с верхней частью Киева. Из-за крутого склона организовать там обычное конное движение было сложно. После получения разрешения городских властей на этом участке и запустили первый электрический трамвай.
Как один маршрут изменил транспорт Киева
Новый вид транспорта быстро доказал свое преимущество. Уже в 1893 году первая электрическая линия принесла предприятию 18 436 рублей прибыли. Для сравнения: все остальные маршруты вместе заработали лишь 4 517 рублей. После такого результата электрификацию начали расширять.
К 1895 году все линии киевского трамвая перевели на электрическую тягу. А в 1913 году в городе уже работали 20 маршрутов, принадлежавших главному трамвайному обществу. Постепенно менялся и первый маршрут. Сначала он имел номер 1, а впоследствии стал маршрутом № 16. Трамваи продолжали ездить по историческому спуску еще много десятилетий.
Что случилось с самым старым трамвайным маршрутом
Несмотря на свою историческую ценность, первая электрическая трамвайная линия Киева до наших дней не сохранилась. В апреле 1977 года движение трамваев по Владимирскому спуску прекратили, а рельсы демонтировали. Маршрут, с которого началась история электротранспорта столицы, просуществовал почти 85 лет. Сегодня о нем напоминает памятник первому электрическому трамваю на Подоле.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, как планируют изменить правила льготного проезда. С 1 июля 2028 года поездки льготников будет фиксировать единая электронная система, а перевозчикам будут компенсировать расходы за фактически перевезенных пассажиров. К этому времени транспорт должны оснастить необходимой техникой, а систему подготовить к запуску.
Также Новини.LIVE писали о том, как в Киеве хотят изменить транспортную карту в приложении "Киев Цифровой". Пассажиры предлагают добавить точное расписание, показывать реальное местонахождение автобусов и троллейбусов и предупреждать о задержках. Кроме того, сервис должен прокладывать удобные маршруты с пересадками, чтобы люди тратили меньше времени на остановках.