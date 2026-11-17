Общественный транспорт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Общественный транспорт в Киеве часто меняет маршруты, и пассажирам становится все сложнее понять, когда ждать автобус или троллейбус. Даже транспортная карта в телефоне порой только вводит в заблуждение. Из-за этого приходится тратить лишнее время на остановках и искать другие способы добраться до нужного места. Теперь в столице предлагают изменить систему, которая помогает планировать поездки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на петицию №14608 на сайте Киевского городского совета.

Реклама

Чем недовольны киевляне

В петиции предлагают усовершенствовать транспортную карту в приложении "Киев Цифровой" или создать отдельный веб-сервис для пассажиров. Автор объясняет, что информация в приложении порой не совпадает с тем, что происходит на дорогах. Например, когда трамваи или троллейбусы временно заменяют автобусами, новые маршруты могут отображаться неверно. В результате человек видит на карте транспорт, которого на самом деле нет на остановке.

Подводит и расписание. Пассажиры не всегда могут понять, через сколько минут приедет нужный автобус или троллейбус. Также в приложении отсутствует удобная навигация, которая самостоятельно прокладывала бы маршрут с пересадками, как это работает в Google Maps. Из-за неточных данных люди иногда вынуждены ждать транспорт на морозе более 30 минут.

Что хотят изменить в "Киеве Цифровом"

В петиции предлагают сделать транспортную карту более точной и удобной для ежедневных поездок. Среди основных изменений:

Читайте также:

Отображать весь общественный транспорт. На одной карте должны быть метро, городская электричка, автобусы, маршрутки, трамваи, троллейбусы и скоростные трамваи. Добавить точное расписание. Пассажиры смогут видеть время прибытия транспорта с точностью до минут и интервалы движения. Быстро сообщать об изменениях. Если маршрут изменили или остановку закрыли, информация должна оперативно появляться в приложении. Учитывать воздушные тревоги. Данные о движении транспорта должны автоматически обновляться в зависимости от ситуации. Прокладывать маршруты с пересадками. Сервис должен подбирать удобный путь до нужного места с учетом геолокации пассажира. Точнее отображать транспорт на карте. Люди должны видеть, где на самом деле находится автобус или троллейбус. Предупреждать о задержках. Приложение должно сообщать, если транспорт отстает от графика.

В будущем предлагается добавить на карту и речные перевозки между берегами Киева.

Автор петиции предлагает создать новое веб-приложение или усовершенствовать существующую карту, используя уже доступные ресурсы, готовые картографические решения и инструменты искусственного интеллекта. На разработку проекта она отводит 31 день.

Ранее Новини.LIVE писали о том, где в Киеве могут запустить новые маршруты речных катеров. Среди потенциальных остановок — Русановка, Березняки, Позняки и Оболонь, а первый рейс до Почтовой площади планируется весной 2027 года. Поездка из Русановки на Подол могла бы сократиться с 35 до 20 минут, но для этого понадобятся новые причалы.

Также Новини.LIVE рассказывали, когда в Украине могут ввести платные дороги и от чего будет зависеть стоимость проезда. Для легковых автомобилей в постановлении 2020 года предусматривался тариф до 1,17 гривны за километр, для тяжелых грузовиков — до 6,79 гривны. Но окончательные цены и дату запуска еще не определили.