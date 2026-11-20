Перший трамвай у Києві. Фото: Вікіпедія

Історія електротранспорту Києва почалася понад 130 років тому. Тоді столиця стала одним із перших міст Європи, де на вулицях з'явилися електричні трамваї. Новий транспорт запустили раніше, ніж у Москві та Санкт-Петербурзі. До цього киян перевозили зовсім інші вагони, а особливості міських вулиць створювали чимало проблем. Саме це і підштовхнуло місто до змін.

Про історію найпершого електротрамвая у столиці розповідає Новини.LIVE.

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Як з'явився перший електричний трамвай у Києві

Перший електричний трамвай почав регулярно перевозити пасажирів у червні 1892 року. Його маршрут з'єднував Царську площу, яка сьогодні називається Європейською, з Олександрівською, нині Контрактовою площею. Трамвай рухався Олександрівським узвозом, який тепер має назву Володимирський. Довжина першої лінії становила приблизно 1,5 кілометра.

Спочатку пасажирів перевозили лише три вагони. Сама лінія була одноколійною, а посеред узвозу облаштували спеціальний роз'їзд, щоб трамваї могли розминутися. Це було новинкою. Київ став першим містом Російської імперії, де запрацював електричний трамвай. У Москві такий транспорт з'явився лише у 1899 році, а в Санкт-Петербурзі — у 1907-му. У Європі київська трамвайна мережа стала десятою.

Чому в Києві вирішили запустити електротрамвай

До появи електричного транспорту вулицями Києва їздили конки — трамваї, які тягнули коні. Перші такі маршрути відкрили у 1891 році. Однак для Києва цей транспорт виявився надто дорогим і незручним.

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Особливо складно було долати круті підйоми. Коні швидко втомлювалися, тому їх доводилося постійно міняти. За день для роботи одного вагона використовували в середньому десять коней. Пробували вирішити проблему й за допомогою парової тяги. Проте очікуваного результату це не дало. Тоді інженер і підприємець Аманд Струве запропонував використати електрику.

Найбільше цього потребував саме Олександрівський узвіз, який з'єднував Поділ із верхньою частиною Києва. Через крутий схил організувати там звичайний кінний рух було складно. Після отримання дозволу міської влади на цій ділянці й запустили перший електричний трамвай.

Як один маршрут змінив транспорт Києва

Новий транспорт швидко довів свою перевагу. Вже в 1893 році перша електрична лінія принесла підприємству 18 436 рублів прибутку. Для порівняння, усі інші маршрути разом заробили лише 4 517 рублів. Після такого результату електрифікацію почали розширювати.

До 1895 року всі лінії київського трамвая перевели на електричну тягу. А у 1913 році в місті вже працювали 20 маршрутів, що належали основному трамвайному товариству. Поступово змінювався й перший маршрут. Спочатку він мав номер 1, а згодом став маршрутом №16. Трамваї продовжували їздити історичним узвозом ще багато десятиліть.

Що сталося з найстарішим трамвайним маршрутом

Попри свою історичну цінність, перша електрична трамвайна лінія Києва до наших днів не збереглася. У квітні 1977 року рух трамваїв Володимирським узвозом припинили, а колії демонтували. Маршрут, з якого почалася історія електротранспорту столиці, проіснував майже 85 років. Сьогодні про нього нагадує пам'ятник першому електричному трамваю на Подолі.

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