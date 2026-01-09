Видео
Главная Транспорт Конфликт в самолете — могут ли стюардессы применять силу

Конфликт в самолете — могут ли стюардессы применять силу

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 15:12
Острый спор в самолете — могут ли стюардессы успокоить пассажира силой
Пассажиры в самолете. Фото: freepik.com

В эру вирусных скандалов в самолетах легко предположить, что бортпроводники имеют широкие полномочия для немедленного сдерживания недисциплинированных пассажиров. Однако реальность гораздо сложнее, чем представляют себе большинство путешественников.

Об этом сообщает Fodors.

Читайте также:

Конфликтные ситуации в самолете

Как рассказала бывшая бортпроводница коммерческих рейсов авиакомпании Etihad Airways Пола С. Адамс, недисциплинированных пассажиров довольно не просто высадить из самолета.

"Капитан получает информацию, как только ситуация начинает обостряться или пассажир отказывается выполнять требования", — поделилась она.

В частности, в некоторых случаях поведение пассажира может ухудшиться до неприемлемого уровня. В таком случае решение о том, продолжит ли пассажир полет, окончательно принимает капитан самолета.

"Капитан имеет окончательную власть, и его решение всегда базируется на безопасности", — добавила бывшая стюардесса.

После взлета самолета недисциплинированного пассажира нельзя просто высадить, но это не значит, что у экипажа нет других вариантов.

Бортпроводники имеют право вмешиваться в конфликты только в случае непосредственной угрозы безопасности пассажиров, экипажа или самолета. То есть когда имеет место физическое насилие, попытки проникновения в запретные зоны самолета или вмешательство в работу оборудования безопасности.

В редких случаях, когда физическое сдерживание становится необходимым, члены экипажа используют стяжки, которые надежно затягиваются после закрепления. Эти стяжки нельзя ослабить или освободить, их можно разрезать только с помощью специального устройства, находящегося на борту.

Все нарушения члены экипажа подробно документируют. Эти данные будут иметь важное значение в суде.

В частности, недисциплинированные пассажиры в США могут быть приговорены к тюремному заключению, ограничениям на путешествия, внесению в список лиц, которым запрещено летать, и штрафам в размере до 37 000 долларов.

Такие суровые наказания связаны с тем, что недисциплинированное поведение пассажиров может привести к задержкам, изменению маршрута или переносу рейсов, от чего авиакомпании теряют прибыль.

Ранее мы рассказывали о компаниях с лучшим бизнес-классом, которые могут похвастаться качественным обслуживанием, роскошными креслами в салоне и другими удобствами во время полета.

Также мы писали, что уже с начала следующего года пассажиры одной из крупнейших в мире бюджетных авиакомпаний вынуждены будут оплачивать два места.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
