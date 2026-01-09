Гостра суперечка в літаку — чи можуть стюардеси заспокоїти пасажира силою

Пасажири в літаку. Фото: freepik.com

В еру вірусних скандалів у літаках легко припустити, що бортпровідники мають широкі повноваження для негайного стримування недисциплінованих пасажирів. Проте реальність набагато складніша, ніж уявляють собі більшість мандрівників.

Конфліктні ситуації в літаку

Як розповіла колишня бортпровідниця комерційних рейсів авіакомпанії Etihad Airways Пола С. Адамс, недисциплінованих пасажирів доволі не просто висадити із літака.

"Капітан отримує інформацію, як тільки ситуація починає загострюватися або пасажир відмовляється виконувати вимоги", — поділилась вона.

Зокрема, у деяких випадках поведінка пасажира може погіршитися до неприйнятного рівня. У такому випадку рішення про те, чи продовжить пасажир політ, остаточно приймає капітан літака.

"Капітан має остаточну владу, і його рішення завжди базується на безпеці", — додала колишня стюардеса.

Після зльоту літака недисциплінованого пасажира не можна просто висадити, але це не означає, що екіпаж не має інших варіантів.

Бортпровідники мають право втручатися у конфлікти лише в разі безпосередньої загрози безпеці пасажирів, екіпажу або літака. Тобто коли має місце фізичне насильство, спроби проникнення в заборонені зони літака або втручання в роботу обладнання безпеки.

У рідкісних випадках, коли фізичне стримування стає необхідним, члени екіпажу використовують стяжки, які надійно затягуються після закріплення. Ці стяжки не можна ослабити або звільнити, їх можна розрізати лише за допомогою спеціального пристрою, що знаходиться на борту.

Усі порушення члени екіпажу детально документують. Ці дані будуть мати важливе значення в суді.

Зокрема, недисципліновані пасажири в США можуть бути засуджені до тюремного ув'язнення, обмежень на подорожі, внесення до списку осіб, яким заборонено літати, та штрафів у розмірі до 37 000 доларів.

Такі суворі покарання пов'язані із тим, що недисциплінована поведінка пасажирів може призвести до затримок, зміни маршруту або перенесення рейсів, від чого авіакомпанії втрачають прибуток.

