Люди в аэропорту. Фото: Pexels

Задержка самолета может сорвать все планы. Пассажиры часами ждут в аэропорту, пропускают стыковки, а иногда вынуждены тратить дополнительные деньги на еду или ночлег. Не все знают, что за такие неудобства авиакомпания может выплатить солидную сумму, независимо от стоимости билета. Известно, при каких условиях можно требовать компенсацию и как правильно оформить обращение.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Регламент ЕС № 261/2004.

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Когда за задержку самолета должны заплатить

В Европе пассажиры могут получить от 250 до 600 евро за задержанный рейс. Такое право возникает, если вы прибыли в конечный пункт назначения как минимум на три часа позже запланированного времени. Здесь учитывается момент открытия дверей самолета, а не его приземление. Поэтому даже несколько дополнительных минут ожидания после посадки могут принести дополнительные деньги.

Кроме того, компенсацию можно требовать, если:

самолет вылетал из аэропорта ЕС, независимо от авиакомпании;

рейс прибывал в ЕС и выполнялся европейской авиакомпанией;

пассажир вовремя зарегистрировался на рейс;

задержка произошла по причинам, за которые отвечает перевозчик.

Например, основанием для выплаты могут быть технические проблемы самолета или трудности с экипажем.

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В случае чрезвычайных обстоятельств авиакомпания может быть освобождена от выплаты компенсации. Речь идет о сильной непогоде, угрозах безопасности, ограничениях воздушного движения или забастовках работников аэропорта. А вот за задержку из-за забастовки собственного персонала авиакомпания тоже должна заплатить.

Сколько денег выплатят за задержку рейса

Размер компенсации зависит от расстояния перелета, а не от стоимости билета. Предусмотрены следующие суммы:

250 евро — за рейсы протяженностью до 1 500 километров.

400 евро — за рейсы в пределах ЕС протяженностью свыше 1 500 километров и другие рейсы протяженностью от 1 500 до 3 500 километров.

600 евро — за рейсы протяженностью более 3 500 километров, на которые распространяются европейские правила.

Есть нюанс с дальними перелетами. Если рейс протяженностью более 3 500 километров задержался на три-четыре часа, компенсацию могут уменьшить до 300 евро. При более длительной задержке предусмотрено 600 евро.

Получить деньги можно и за пропущенную пересадку. Если из-за задержки первого самолета пассажир опоздал на стыковочный рейс и прибыл в конечный пункт с опозданием более чем на три часа, он также может претендовать на компенсацию.

Что должна предоставить авиакомпания во время задержки

Помимо денежной компенсации пассажиры могут рассчитывать на помощь со стороны перевозчика. В зависимости от продолжительности ожидания авиакомпания должна обеспечить питание и напитки. Если приходится оставаться на ночь, можно потребовать размещение в отеле. А если задержка длится более пяти часов, пассажир может отказаться от перелета и потребовать возврата стоимости билета помимо компенсации.

Как должна выплачиваться компенсация

Авиакомпания может предложить вместо денег ваучер на будущие поездки. Но пассажир имеет право отказаться от него и попросить денежную выплату — наличными, банковским переводом или чеком.

Чтобы потребовать деньги, нужно сохранить доказательства задержки и обратиться в авиакомпанию. Пассажирам рекомендуют действовать следующим образом:

Сохранить посадочный талон, билет и другие документы. Узнать у представителей авиакомпании причину задержки. Сфотографировать табло в аэропорту или сохранить уведомление перевозчика. Зафиксировать фактическое время прибытия самолета. Сохранить чеки за питание, гостиницу и другие дополнительные расходы. Подать в авиакомпанию заявление о компенсации.

Также следует внимательно читать документы, которые предлагает подписать перевозчик. В некоторых из них может скрываться отказ от дальнейших требований.

Обратиться за компенсацией можно и после завершения поездки. Пассажиры могут получить деньги за рейсы в течение последних трех лет, хотя конкретный срок зависит от страны, в которой рассматривается обращение.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как пассажирам Wizz Air вернуть деньги за авиабилеты. Полную сумму можно получить, если рейс отменили, задержали более чем на пять часов или перенесли на следующий день. Также возврат возможен в случае перебронирования или смерти близкого родственника в течение 30 дней до вылета.

Кроме того, Новини.LIVE рассказывали, из-за каких ошибок пассажиры Ryanair теряют деньги. Онлайн-регистрацию нужно пройти вовремя, а посадочный талон получить через приложение авиакомпании. Также важно проверить размеры ручной клади: за превышение габаритов придется доплатить.