Люди в аеропорту. Фото: Pexels

Затримка літака може зіпсувати всі плани. Пасажири годинами чекають в аеропорту, пропускають пересадки, а іноді змушені витрачати додаткові гроші на їжу чи ночівлю. Не всі знають, що за такі незручності авіакомпанія може заплатити солідну суму, незалежно від ціни квитка. Відомо, за яких умов можна вимагати компенсацію та як правильно оформити звернення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Регламент ЄС № 261/2004.

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Коли за затримку літака повинні заплатити

У Європі пасажири можуть отримати від 250 до 600 євро за затриманий рейс. Таке право виникає, якщо ви прибули до кінцевого пункту призначення щонайменше на три години пізніше запланованого часу. Сюди враховують момент відкриття дверей літака, а не його приземлення. Тому навіть кілька додаткових хвилин очікування після посадки можуть додати грошей.

Окрім цього компенсацію можна вимагати, якщо:

літак вилітав з аеропорту ЄС, незалежно від авіакомпанії;

рейс прибував до ЄС і його виконувала європейська авіакомпанія;

пасажир вчасно зареєструвався на рейс;

затримка сталася з причин, за які відповідає перевізник.

Наприклад, підставою для виплати можуть бути технічні проблеми літака або труднощі з екіпажем.

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У разі надзвичайних обставин авіакомпанія може бути звільнена від компенсації. Йдеться про сильну негоду, загрози безпеці, обмеження повітряного руху або страйки працівників аеропорту. А ось за затримку через страйк власного персоналу авіакомпанія теж має заплатити.

Скільки грошей виплатять за затримку рейсу

Розмір компенсації залежить від відстані перельоту, а не від вартості квитка. Передбачені такі суми:

250 євро — за рейси протяжністю до 1 500 кілометрів.

400 євро — за рейси в межах ЄС понад 1 500 кілометрів та інші рейси від 1 500 до 3 500 кілометрів.

600 євро — за рейси понад 3 500 кілометрів, які підпадають під дію європейських правил.

Є нюанс з далекими перельотами. Якщо рейс понад 3 500 кілометрів затримався на три-чотири години, компенсацію можуть зменшити до 300 євро. За більшої затримки передбачено 600 євро.

Отримати гроші можна і за пропущену пересадку. Якщо через затримку першого літака пасажир запізнився на стикувальний рейс і прибув до кінцевого пункту з запізненням понад три години, він також може претендувати на компенсацію.

Що повинна надати авіакомпанія під час затримки

Крім грошової компенсації, пасажири можуть розраховувати на допомогу від перевізника. Залежно від тривалості очікування авіакомпанія повинна забезпечити харчування та напої. Якщо доводиться залишатися на ніч, можна вимагати проживання в готелі. А якщо затримка триває понад п'ять годин, пасажир може відмовитися від перельоту та вимагати повернення вартості квитка разом з компенсацією.

Як мають виплачувати компенсацію

Авіакомпанія може запропонувати замість грошей ваучер на майбутні подорожі. Але пасажир має право відмовитися від нього та попросити грошову виплату — готівкою, банківським переказом або чеком.

Щоб вимагати гроші, потрібно зберегти докази затримки та звернутися до авіакомпанії. Пасажирам радять діяти так:

Зберегти посадковий талон, квиток та інші документи. Запитати представників авіакомпанії про причину затримки. Сфотографувати табло в аеропорту або зберегти повідомлення перевізника. Зафіксувати фактичний час прибуття літака. Зберегти чеки за харчування, готель та інші додаткові витрати. Подати авіакомпанії заяву на компенсацію.

Також слід уважно читати документи, які пропонує підписати перевізник. У деяких з них може ховатися відмова від подальших вимог.

Звернутися по компенсацію можна і після завершення подорожі. Пасажири можуть вигати гроші за рейси протягом останніх трьох років, хоча конкретний строк залежить від країни, у якій розглядають звернення.

Раніше Новини.LIVE писали, як пасажирам Wizz Air повернути гроші за авіаквитки. Повну суму можна отримати, якщо рейс скасували, затримали більш ніж на п'ять годин або перенесли на наступний день. Також повернення доступне у разі овербукінгу чи смерті близького родича протягом 30 днів до вильоту.

Також Новини.LIVE розповідали, через які помилки пасажири Ryanair втрачають гроші. Онлайн-реєстрацію потрібно пройти вчасно, а посадковий талон отримати через застосунок авіакомпанії. Також важливо перевірити розміри ручної поклажі: за перевищення габаритів доведеться доплатити.