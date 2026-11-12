Літак на злітній смузі. Фото: Wizz Air

Пасажири Wizz Air можуть повернути гроші за квитки. Все залежить від причини, через яку політ не відбувся. У деяких випадках авіакомпанія віддає всю суму, а іноді частину грошей можна втратити. Є кілька ситуацій, коли пасажир має право вимагати повного повернення. Відомо, за яких умов це можливо та куди звертатися по гроші.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Wizz Air.

Реклама

Коли повернуть усю суму

Повне повернення вартості квитка можливе, якщо:

Авіакомпанія скасувала рейс. У такому випадку пасажир може попросити повернути гроші за квиток. Виліт затримали більш ніж на п'ять годин. Пасажир може відмовитися від такого перельоту та оформити повернення грошей. Рейс перенесли на наступний день. У цьому випадку також можна звернутися по повернення вартості квитка. На борту не вистачило місця. Так буває через овербукінг, коли авіакомпанія продає більше квитків, ніж є крісел у літаку.

У випадку овербукінгу пасажиру можуть запропонувати інший рейс або повернути гроші. Щоб розв'язати це питання, потрібно звернутися до представника наземної служби авіакомпанії безпосередньо в аеропорту.

Скільки повернуть через смерть родича

Є ще одна ситуація, коли пасажир може отримати назад повну вартість квитка. Якщо протягом 30 днів до запланованого вильоту помер близький родич, Wizz Air дозволяє оформити повернення грошей.

Читайте також:

Це правило стосується смерті:

батька або матері;

чоловіка чи дружини;

брата або сестри;

бабусі чи дідуся;

дитини;

онука чи онуки.

Для цього треба звернутися до авіакомпанії з заявкою і додати копію свідоцтва про смерть.

Як повернути гроші за квиток Wizz Air

Подати заявку можна через офіційний сайт Wizz Air або звернувшись до колл-центру авіакомпанії. Залежно від ситуації гроші можуть повернути на банківську картку або зарахувати на рахунок пасажира у вигляді кредитів WIZZ.

Ці кредити можна використати для оплати наступних перельотів. Іноді авіакомпанія пропонує додаткові бонуси, якщо пасажир обирає саме такий спосіб повернення. Якщо ж людина сама передумала летіти, а рейс відбувається за розкладом, всю суму навряд чи повернуть.

Раніше Новини.LIVE писали, скільки пасажирських аеропортів працює у Польщі та який із них найбільший. У країні налічують 15 цивільних аеропортів, а лідером за пасажиропотоком залишається варшавський аеропорт імені Фредерика Шопена. Він розташований за 8–10 км від центру столиці та обслуговує рейси до багатьох міст Європи.

Також Новини.LIVE розповідали, що Ryanair планує перенести частину рейсів через зростання аеропортових зборів. Цієї зими компанія скоротить 550 тисяч місць на рейсах до Естонії та Литви, натомість додасть перельоти до Латвії. Також авіаперевізник збільшить кількість рейсів до Іспанії та Італії.