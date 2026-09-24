Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Ryanair сократит количество рейсов в Эстонию и Литву: с чем это связано

Ryanair сократит количество рейсов в Эстонию и Литву: с чем это связано

Ua ru
24 сентября 2026 08:36
Ryanair сократила количество рейсов в Эстонию и Литву: что изменится для пассажиров
Самолёт Ryanair. Фото: Новини.LIVE

Компания Ryanair предупредила, что сократит количество мест на своих рейсах в две европейские страны. До конца года авиаперевозчик сократит количество мест более чем на полмиллиона.

Об этом пишет The Sun, передает Новини.LIVE.

Реклама

Ryanair сократит рейсы в Эстонию и Литву

Отмечается, что уже этой зимой бюджетная авиакомпания отменит 550 000 мест на рейсы в Эстонию и Литву. Ожидается, что пропускная способность этих двух стран сократится примерно на четверть.

В авиакомпании пояснили, что соответствующее решение было принято в связи с ростом аэропортовых сборов в этих двух странах. В частности, с 2023 года аэропортовые сборы в Литве выросли на 30 процентов. В Эстонии же налоги были увеличены в аэропорту Таллинна.

Сейчас Ryanair рассматривает возможность увеличения пропускной способности на других направлениях, где аэропортовые сборы ниже. В частности, уже этой зимой количество мест на рейсах в Ригу (Латвия) будет увеличено на 40 000 мест. Авиакомпания будет выполнять 16 новых рейсов в эту прибалтийскую страну.

Читайте также:

Ryanair также решила увеличить пропускную способность на рейсах в Испанию и Италию. Уже в ближайшее время увеличится количество рейсов в Барселону и Милан.

Этой зимой количество мест на рейсах Ryanair сократится также на ряде других направлений. В Греции планируется сократить около 700 000 мест и 12 маршрутов. В Бельгии будет сокращено один миллион мест и 20 маршрутов.

Эта новость появилась всего через несколько дней после того, как авиакомпания заявила, что к 2031 году планирует обеспечить 11 миллионов мест в Латвии, Эстонии и Литве и увеличить количество своих самолетов в этом регионе с 7 до 16.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что с 24 октября 2026 года Ryanair закрывает свою базу в немецком Берлине. Это связано со снижением пассажиропотока и ростом авиасборов. Кроме того, авиаперевозчик сократит зимнее расписание рейсов в столицу Германии на 50%.

Также Новини.LIVE писали, как зарегистрироваться на рейс Ryanair без доплат. Благодаря небольшой хитрости можно сэкономить от 5 до 30 евро. Однако такая игра в "рулетку с местами" может обойтись дорого.

авиарейсы самолет Ryanair
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации