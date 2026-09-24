Ryanair сократила количество рейсов в Эстонию и Литву: что изменится для пассажиров

Самолёт Ryanair. Фото: Новини.LIVE

Компания Ryanair предупредила, что сократит количество мест на своих рейсах в две европейские страны. До конца года авиаперевозчик сократит количество мест более чем на полмиллиона.

Об этом пишет The Sun, передает Новини.LIVE.

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Ryanair сократит рейсы в Эстонию и Литву

Отмечается, что уже этой зимой бюджетная авиакомпания отменит 550 000 мест на рейсы в Эстонию и Литву. Ожидается, что пропускная способность этих двух стран сократится примерно на четверть.

В авиакомпании пояснили, что соответствующее решение было принято в связи с ростом аэропортовых сборов в этих двух странах. В частности, с 2023 года аэропортовые сборы в Литве выросли на 30 процентов. В Эстонии же налоги были увеличены в аэропорту Таллинна.

Сейчас Ryanair рассматривает возможность увеличения пропускной способности на других направлениях, где аэропортовые сборы ниже. В частности, уже этой зимой количество мест на рейсах в Ригу (Латвия) будет увеличено на 40 000 мест. Авиакомпания будет выполнять 16 новых рейсов в эту прибалтийскую страну.

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Ryanair также решила увеличить пропускную способность на рейсах в Испанию и Италию. Уже в ближайшее время увеличится количество рейсов в Барселону и Милан.

Этой зимой количество мест на рейсах Ryanair сократится также на ряде других направлений. В Греции планируется сократить около 700 000 мест и 12 маршрутов. В Бельгии будет сокращено один миллион мест и 20 маршрутов.

Эта новость появилась всего через несколько дней после того, как авиакомпания заявила, что к 2031 году планирует обеспечить 11 миллионов мест в Латвии, Эстонии и Литве и увеличить количество своих самолетов в этом регионе с 7 до 16.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что с 24 октября 2026 года Ryanair закрывает свою базу в немецком Берлине. Это связано со снижением пассажиропотока и ростом авиасборов. Кроме того, авиаперевозчик сократит зимнее расписание рейсов в столицу Германии на 50%.

Также Новини.LIVE писали, как зарегистрироваться на рейс Ryanair без доплат. Благодаря небольшой хитрости можно сэкономить от 5 до 30 евро. Однако такая игра в "рулетку с местами" может обойтись дорого.