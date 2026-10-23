Рейс с Ryanair: почему компания может пересадить пассажира, оплатившего место

Самолет Ryanair ждет пассажиров. Фото: Новини.LIVE

Ирландский лоукостер Ryanair, несмотря на бюджетные билеты, взимает с пассажиров дополнительную плату за превышение веса ручной клади и за "приоритетную посадку". Несмотря на то, что путешественники вынуждены платить за бронирование мест в самолете, авиакомпания оставила за собой право пересадить их.

Об этом предупреждает издание Express, передает Новини.LIVE.

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По какой причине Ryanair может пересадить вас в самолете

Учитывая, что пассажирам Ryanair приходится платить дополнительные сборы за бронирование мест в самолете, полет может стать дорогостоящим удовольствием, если вы летите вместе с семьей или друзьями.

Для тех, кто решил зарезервировать места, онлайн-регистрация доступна за 60 дней до вылета рейса и за два часа до него. Однако для тех, кто решит не бронировать место, система Ryanair бесплатно предоставит его в случайном порядке за сутки до вылета.

Однако есть нюанс, о котором многие могут и не догадываться. В правилах и условиях Ryanair указано, что даже после оплаты конкретного места авиакомпания "может изменить выделенные вам места в любое время, даже если вы их забронировали, если это необходимо по оперативным соображениям, из соображений безопасности или защиты".

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Кроме того, правила авиакомпании предусматривают, что пассажиры, желающие сидеть в рядах 1, 16 или 17, где расположены аварийные выходы, должны соответствовать определенным критериям, в частности, быть старше 16 лет и быть способными оказать помощь в чрезвычайной ситуации.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Ryanair расширил расписание рейсов из одного из самых загруженных городов Великобритании. Лоукостер добавил сразу 6 новых маршрутов из аэропорта Ливерпуля. Уже этой зимой компания будет выполнять дополнительные рейсы в популярные города Европы.

Также Новини.LIVE писали, почему не всегда стоит доверять дешевым предложениям Ryanair. Очень часто небольшие аэропорты, являющиеся хабами Ryanair, находятся далеко от крупных городов. Поэтому дорога туда часто может обойтись пассажирам даже дороже, чем сам полет.