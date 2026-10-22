Самые роскошные услуги авиакомпаний мира: рейтинг 2026 года

Пассажиры в самолете. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова

Многие считают, что роскошные перелеты — это лишь комфортные места в салоне. Новый рейтинг самых экстравагантных авиапутешествий показал, что далеко не все привилегии начинаются с момента взлета.

Об этом пишет Euronews, передает Новини.LIVE.

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Самые роскошные услуги авиакомпаний мира

Компания AirAdvisor проанализировала предложения ведущих международных авиакомпаний мира и составила рейтинг самых экстравагантных услуг, которые предлагаются пассажирам как во время полета, так и до вылета.

В рейтинге не учитывались частная авиация, услуги, которые больше не предоставляются, концепции или которые ещё не доступны для пассажиров, а также стандартные предложения, такие как доступ в залы ожидания, наборы туалетных принадлежностей и кресла, раскладывающиеся в горизонтальное положение.

Эксперты оценивали авиакомпании по 100-балльной шкале по пяти критериям:

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экстравагантность;

редкость;

приватность и эксклюзивность;

ограниченность доступа;

впечатления, выходящие за пределы салона самолета.

Первое место заняла программа The Residence от авиакомпании Etihad Airways, которая предлагает путешественникам трехкомнатный люкс для отдыха еще до прибытия в пункт назначения.

Второе место занимает A380 Shower Spa от Emirates, доступ к которой имеют исключительно пассажиры первого класса. Во время полёта пассажиры могут воспользоваться специальной душевой комнатой с туалетным столиком, местом для переодевания и подогревом пола.

Замыкает тройку лидеров предложение от европейского авиаперевозчика First Grand Suite от SWISS.

Этот продукт, представленный в 2025 году и запущенный в 2026-м, обеспечивает повышенный уровень приватности: он объединяет две смежные кабины первого класса, включая проход, создавая полностью изолированное пространство на дальнемагистральных рейсах. Эта приватная зона может служить спальней, офисом или конференц-залом для трёх пассажиров.

Вот как распределились места в топ-10:

The Residence от Etihad Airways — 98/100:

A380 Shower Spa от Emirates — 91/100;

First Grand Suite от SWISS — 88/100;

La Première от Air France — 85/100;

Suites от Singapore Airlines — 82/100;

Allegris Suite Plus от Lufthansa — 80/100;

A350-1000 First от Japan Airlines — 78/100;

A380 Onboard Lounge от Emirates — 76/100;

Al Safwa First Lounge от Qatar Airways — 72/100;

Retreat Suite от Virgin Atlantic — 68/100.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о самых дешёвых авиакомпаниях Европы. Сервис AirAdvisor проанализировал данные авиакомпаний по объему доходов, которые они получают за каждый пройденный километр на одно место. В рейтинг вошли популярные лоукостеры Wizz Air и Ryanair.

Также Новини.LIVE писали, что Skytrax выбрал лучшие авиакомпании мира в 2026 году. Было оценено более 300 авиакомпаний. Компания Vueling со штаб-квартирой в Испании получила награду как лучшая бюджетная авиакомпания Европы.