Пассажиры в салоне поезда. Фото: УНИАН

Поездка в поездах Интерсити может оказаться не слишком комфортной, если кресло расположено спиной к направлению движения. Особенно от этого страдают пассажиры, которых укачивает в дороге. Раньше при покупке билета было сложно понять, какое сиденье вам достанется. Теперь у Укрзализныци есть подсказка, которая помогает выбрать более удобное место еще до поездки.

На что обратить внимание, прежде чем покупать билет, рассказывает Новини.LIVE.

Реклама

Как выбрать место в Интерсити, чтобы ехать лицом вперед

При покупке билетов на Интерсити и Интерсити+ пассажиры могут увидеть, в какую сторону будет двигаться поезд. Для этого нужно открыть мобильное приложение Укрзализныци или сайт booking.uz.gov.ua и перейти к выбору места.

На схеме вагона есть надпись "Направление движения поезда" со стрелками. Именно на нее нужно обратить внимание. Дальше все довольно просто:

Посмотрите, в какую сторону направлены стрелки. Найдите на схеме кресла, повернутые в том же направлении. Выберите свободное место, где вы будете сидеть лицом вперед.

На некоторых схемах расположение сидений дополнительно обозначено специальными отметками возле кресел. Однако если поезд меняет направление движения на промежуточной станции, расположение кресла относительно движения также изменится.

Читайте также:

Кому лучше не ехать спиной вперед

Для одних пассажиров направление сиденья почти не имеет значения. Для других такая поездка может превратиться в настоящее испытание, если их укачивает. Это связано с тем, что глаза, вестибулярный аппарат и другие системы организма могут по-разному воспринимать движение. Чтобы уменьшить неприятные ощущения, специалисты советуют по возможности смотреть вперед, в окно и на горизонт.

Как выбрать место у окна в Интерсити

Все зависит от типа вагона и нумерации сидений:

В вагонах с буквенными обозначениями места A и D расположены у окон, а B и C — у прохода.

Если места обозначены только цифрами, лучше ориентироваться на схему вагона при бронировании. Кресла у окон расположены по краям рядов, рядом со стенками вагона.

Ранее Новини.LIVE писали, как пассажирам Укрзализныци узнать о задержке поезда. Проверить движение рейса можно на портале "УЗ Веземо", онлайн-табло или в мобильном приложении с включенными уведомлениями. Если интернета нет, время прибытия подскажут на вокзале или по телефону 0 800 503 111.

Также Новини.LIVE рассказывали, как пассажирам Укрзализныци вернуть деньги за билет, если из-за болезни они пропустили поезд. Для этого нужно подать отдельное заявление и приложить медицинскую справку, выписку из больницы или документ о нетрудоспособности. Заявление можно оформить онлайн через сервис перевозчика с помощью Дія.Подписи или в железнодорожной кассе.